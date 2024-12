Como desperdiçar menos comida nesta época festiva sem comprometer a segurança

Desde quanto tempo as sobras se mantêm no frigorífico até se o bolor significa que tem de deitar algo fora, estas são as principais perguntas sobre desperdício alimentar que precisam de resposta.

A celebração das festas de fim de ano envolve normalmente uma abundância de comida: pratos de queijos variados, grandes jantares de Natal, com bacalhau, polvo ou mariscos, e os almoços, nos quais reina o peru ou o cabrito, entre outras iguarias. Depois, há bolo-rei, azevias, sonhos, fatias douradas (ou rabanadas), lampreia de ovos e outras sobremesas, entre as quais não faltam nem fritos nem muito açúcar. E, num instante, chega-se a passagem de ano, com mariscos, carnes assadas, peixes no forno. E ainda mais sobremesas.