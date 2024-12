Sir Jim Walker morreu, aos 80 anos, no dia 15 de Dezembro, a dez dias do Natal, numa época em que muita gente estaria certamente, em muitos pontos do mundo, a comprar os biscoitos de manteiga que ele tornou famosos ou a comê-los bebendo uma reconfortante chávena de chá. Não foi Jim (James Nicol Walker, de seu nome completo) quem inventou as famosas Walkers Shortbread, mas é dele o mérito da transformação deste negócio familiar numa marca global.

