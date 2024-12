Xadrez: Volodar Murzin, um campeão inesperado em Nova Iorque

Xadrezista russo, a competir a título individual, foi o mais sólido no Campeonato do Mundo em ritmos rápidos, tendo liderado durante praticamente toda a prova.

O Campeonato do Mundo de xadrez em ritmos rápidos, que terminou neste domingo em Nova Iorque, teve um vencedor inesperado. O até aqui praticamente desconhecido jovem russo, de 18 anos, Volodar Murzin, concluiu as 13 jornadas da prova com 10 pontos, mais meio que os compatriotas Alexander Grischuk e Ian Nepomniachtchi, entre os 180 jogadores que concluíram a prova.

Murzin torna-se, assim, o segundo mais jovem campeão mundial, superado apenas pelo ubzeque Nordibek Abdusatorov, que, em 2021, venceu a prova ainda com 17 anos. De resto, os três russos participaram no torneio a título individual, uma vez que a Rússia, devido às sanções, não pode integrar eventos oficiais da FIDE (federação internacional).

Esta vitória em Wall Street foi inteiramente merecida, com Murzin, apenas o 59.º do ranking inicial, a terminar a prova invicto e deixando pelo caminho muitos dos mais consagrados xadrezistas, como Fabiano Caruana, Hikaru Nakamura, Levon Aronian e Jan Duda.

O russo esteve sempre entre os líderes do torneio, com excepção do momento, após a ronda 7, em que Daniel Naroditsky se destacou. À entrada para o último dia, Volodar Murzin estava empatado com Arjun Erigaisi, Jan-Krzysztof Duda e Alexander Grischuk, mas manteve o sangue frio: derrotou Duda, empatou com Grischuk na 10.ª ronda e depois impôs-se a Praggnanandhaa Rameshbabu, bastando-lhe uma igualdade no derradeiro embate, frente a Karen Grigoryan.

Este Campeonato do Mundo ficou também marcado pelo abandono do reputado Magnus Carlsen, por ter desrespeitado o código de vestuário da FIDE, o que significa que o norueguês terminará 2024 sem títulos, uma vez que decidiu não participar na modalidade de partidas-relâmpago, em que também detinha o troféu.