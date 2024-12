O plano C do Sporting contra o plano B do Benfica

Depois da cambalhota na classificação, as “águias” chegam em vantagem ao derby da 16.ª jornada, que marca a tentatia de relançamento dos “leões”, a partir do banco.

Se tudo tivesse corrido como os seus responsáveis tinham idealizado no início da época, estaríamos aqui a falar de um “derby” entre o Sporting de Ruben Amorim e o Benfica de Roger Schmidt, que poderia, ou não, ditar um novo líder do campeonato. Mas não correu. E chegamos ao “derby” da penúltima jornada da primeira volta (20h30, SportTV) com versões alternativas. O Benfica recuou no seu plano inicial há mais tempo e encontrou (outra vez) em Bruno Lage uma boa solução de recurso. Depois de ficar sem o seu comandante, o Sporting tentou reencontrar-se com João Pereira, mas sabe-se como isso correu e, passado um mês, vai estrear o seu plano C, Rui Borges, e logo num jogo de risco máximo.