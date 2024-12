Em Nottingham, Nuno “descascou” Wood, um kiwi bem maduro

O Nottingham Forest está no segundo lugar da Liga inglesa. Para uns, poderemos falar da “Nunodependência” que vive o avançado Chris Wood, do Nottingham, que está na forma da sua vida aos 33 anos, numa equipa montada para si. Para outros, poderemos traçar a “Woododependência” que vive o treinador português, tão dependente deste avançado da Nova Zelândia – um kiwi, para os amigos.

Nuno é alguém cujos resultados estão a ser catapultados pelo terceiro jogador da Liga inglesa que mais supera o seu valor xG (golos esperados) – marcou 11 e “só deveria” ter marcado sete, em função da probabilidade de sucesso das finalizações.

É quase unânime que, por estes dias, ambos precisam um do outro – e neste domingo isso ficou provado mais uma vez, com um golo do avançado de 33 anos a permitir ao Nottingham Forest empatar (2-2) com o Everton e subir provisoriamente ao segundo lugar do campeonato.

Pico tardio

Geralmente, os avançados demoram alguns anos para atingirem o seu pico de forma – alguns estudos apontam os 27 anos. Mas Chris Wood exagera na demora. Só chegou à Liga inglesa aos 25 anos e só agora, aos 33, parece estar a ser explorado por inteiro.

Mas isto não é necessariamente desprovido de nexo. O pico tardio dos avançados pode estar relacionado com a ideia de que marcar golos tem mais que ver com sabedoria do que com talento – e a sabedoria vem da experiência.

O que se tem passado com Chris Wood na pacata cidade de Nottingham atesta essa tese – e uma outra que poderá dizer-nos que quem marca golos não é o pé do jogador: é a cabeça.

Esta premissa pode ser muito literal, se considerarmos que Chris Wood já tem 11 golos marcados e quatro deles foram de cabeça – ninguém marca mais dessa forma nesta temporada e já na anterior foi assim.

Mas a premissa também é mais metafórica na medida em que o avançado da Nova Zelândia é uma boa prova de que quem marca golos não é o pé do jogador, é o movimento – ou o cérebro/cabeça, se quisermos.

Inzaghi da Nova Zelândia

Olhando para Wood, um “pinheiro” de 1,91 metros e 94 quilos, é fácil adivinhar que o Forest cruza bastante e explora o jogo de área e o poder aéreo até à exaustão – até pelos golos de cabeça que ele marca. Mas isso não é exactamente assim.

O Forest até é a quarta equipa da Liga inglesa que menos cruzamentos faz por jogo. E este dado surpreendente tem de esconder mais qualquer coisa.

Essa coisa leva-nos ao perfil de Wood, que está longe de ser um jogador de contacto. Apesar do porte físico, o próprio avançado chegou a assumir que nunca foi forte nos duelos e isso leva-o a fugir dessa dimensão do jogo.

Numa encarnação de Filippo Inzaghi, Wood tem cunhado um estilo próprio, assente numa ideia aparentemente simples.

O seu movimento “de assinatura” é começar em posição de fora-de-jogo, ficar no ângulo morto do central e apostar tudo no timing em que aparece em jogo e se desmarca. Trata-se de fugir dos adversários, mais do que pedir cruzamentos e lutar com eles.

Finaliza de primeira

A “brincadeira” corre mal muitas vezes? Corre – e por isso é que é o segundo jogador da Liga inglesa mais vezes apanhado em fora-de-jogo. Mas quando corre bem é provável que ele apareça sozinho para finalizar. E isso leva-nos aos golos que ele tem marcado.

Wood tem o valor mais alto de remates de primeira na Liga inglesa e um valor também bastante alto, diz o The Athletic através da Opta, de oportunidades de golo sem defensores por perto. É o jogador com maior percentagem de remates sem oposição por perto, o que atesta a sagacidade de Wood nos movimentos que faz.

Neste domingo, não foi diferente: finalizou sem oposição e de primeira, num belo “chapéu” a Pickford.

De cabeça ou com o pé, é provável que quem veja o Nottingham veja Wood a finalizar sem oposição, depois de ludibriar um adversário. Nunca pelo drible, sempre pelo movimento. Nem sempre com o pé, mas sempre com o cérebro.