Basquetebol: Benfica vence derby e consolida liderança da Liga

O Benfica continua imparável na Liga portuguesa de basquetebol. Neste domingo, no jogo grande da 10.ª jornada, o tricampeão nacional venceu o Sporting, no pavilhão da Luz, em Lisboa, por 81-64, e consolidou a liderança da prova, com 10 triunfos em outros tantos jogos.

Ao intervalo, as “águias” ganhavam por 41-35, graças a uma recuperação nos últimos minutos que inverteu uma vantagem provisória do rival. Mas o jogo ficou praticamente resolvido no parcial seguinte (24-12), com as "águias" a fazerem uso do tiro exterior e a contarem com Trey Drechsel em bom plano: foi o melhor marcador do encontro, com 23 pontos.

Os “encarnados” contabilizam agora 20 pontos no campeonato, mais três do que Sporting, Oliveirense e FC Porto, sendo que os "dragões" têm menos um jogo - acertam calendário apenas no dia 18 de Março, frente à Ovarense.