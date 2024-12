Arbitragem: vários lances dentro da área, sempre com boas decisões

O derby da 16.ª jornada, entre Sporting e Benfica, teve um par de situações com contacto entre jogadores dentro da grande área, que acabaram por ser bem resolvidas pela equipa de arbitragem. No capítulo disciplinar, Fábio Veríssimo mostrou-se assertivo ao lidar com os protestos, exibindo cartões amarelos na sequência da contestação de algumas decisões.

16’ - Alexander Bah, que não tocou na bola quando esticou a sua perna esquerda, acaba por entrar em contacto lateral (anca com anca) de Quenda, que caiu saltando a dois pés para o solo. Fica ideia de que a forma como caiu nada tem a ver com o contacto e que forçou e facilitou essa projecção para a relva. Há também contacto ao nível superior, do braço com o ombro, mas que em velocidade normal parece não ser faltoso. Lance com grau de interpretação, mas com decisão acertada de não assinalar penálti.

18’ - Quenda cabeceia e a bola vai embater no ombro esquerdo de Florentino, nunca tendo tocado no braço do médio do Benfica. Por essa razão, não houve motivo para a marcação de penálti.

34’ - depois de ter sido assinalada falta contra os “encarnados”, Otamendi protestou com o árbitro, motivo pelo qual foi advertido com cartão amarelo.

45+1’ - Tomás Araújo, com o pé direito e fora da área, corta a bola a Gyökeres, que acaba por tropeçar no esférico, levando ao seu desequilíbrio e fazendo com que o avançado leonino fosse chocar com Bah, já no interior da área. Não houve, portanto, qualquer infracção, nem fora nem dentro da área, sobre Gyökeres.

49’ - não há penálti sobre Di María. Hjulmand estica a perna mas não entra em contacto com o argentino, que, ao saltar para tentar chegar à bola, acaba por se desequilibrar e cair. Boa decisão.

58’ - Bah empurrou Morita e o árbitro assinalou a respectiva falta. O jogador, com gestos muito veementes, protestou e acabou por ver o respectivo cartão amarelo.

59’ - amarelo a Matheus Reis por agarrar e puxar Di María. Desinteressou-se de jogar a bola e apenas quis destruir a jogada.

63’ - cartão amarelo a Franco Israel por demorar na reposição de bola em jogo, num pontape livre.

87’ - Matheus Reis saltou sobre Leandro Barreiro, já no interior da área, acabando por colocar o braço direito sobre o ombro esquerdo do adversário, num contacto normal, que em nada impediu que o médio dos “encarnados” pudesse saltar ou disputar a bola. Boa decisão, sem infracção para penálti.

93’ - cartão amarelo para Tomás Araújo por protestar uma decisão do árbitro que até foi correcta, pois o central “encarnado” fez mesmo falta sobre Gyökeres.