Segunda na TV: Andrea Bocelli, o regresso de Tracker e o arquivo de Micha Bar-Am

CINEMA

Passageiros

AXN Movies, 21h10

Nomeado para dois Óscares, um drama de ficção científica recheado de dilemas morais e filosóficos, com realização de Morten Tyldum e com Chris Pratt e Jennifer Lawrence como protagonistas.

Passa-se numa nave que transporta milhares de pessoas em hibernação até um planeta-colónia. Uma câmara abre-se acidentalmente 90 anos antes da chegada. O inquilino depara-se com uma perspectiva assustadora: ficar sozinho no espaço o resto da vida... A não ser que mais alguém desperte.

Manual de Sobrevivência para Pais

RTP2, 22h55

Sara e Nicola são um casal que finalmente encontrou sossego com o seu filho de seis anos. Tudo muda quando chega uma segunda criança. Esta comédia de Giuseppe Bonito foi o derradeiro filme escrito por Mattia Torre, que morreu em 2019.

1917

Hollywood, 23h20

Escrito e dirigido por Sam Mendes, inspira-se numa história contada pelo avô paterno do realizador, que serviu na I Guerra Mundial. Ganhou três Óscares, dois Globos de Ouro e sete BAFTA. George MacKay, Dean-Charles Chapman, Mark Strong, Andrew Scott, Richard Madden, Claire Duburc, Colin Firth e Benedict Cumberbatch compõem o elenco.

Fim de Turno

Cinemundo, 23h40

Com realização e argumento de David Ayer, um filme dramático em estilo found footage que tenta mostrar uma outra abordagem da actividade da polícia de uma cidade problemática. Jake Gyllenhaal e Michael Peña fazem dupla enquanto polícias-parceiros que patrulham as ruas de Los Angeles e se tornam alvos de um perigoso cartel de droga.

SÉRIES

Inspectora Ray

RTP2, 22h01

O procedural britânico criado por Maya Sondhi entra na segunda temporada, novamente com Parminder Nagra (Serviço de Urgência, The Blacklist) no papel titular. A inspectora Rachita Ray volta à acção para investigar mais um crime de homicídio cujos contornos não tardam a revelar uma complexidade maior do que aparenta. A trama desenvolve-se em seis episódios, para ver de segunda a sexta.

Tracker

Star Channel, 22h15

Quem também está de volta à acção para uma segunda ronda de episódios é Justin Hartley (o Kevin de This Is Us), na pele de Colter Shaw, o caça-recompensas saído da colecção de livros de Jeffery Deaver, nesta série de Ben H. Winters.

Shaw é um viajante solitário cujas capacidades de rastreio se revelam muito úteis em casos de polícia. Isto enquanto lida com os seus próprios fantasmas e desafios pessoais. Logo no primeiro episódio, faz “uma descoberta chocante sobre o passado da mãe”, avisa o Star Channel, ao investigar o desaparecimento de uma família.

DOCUMENTÁRIOS

1341 Frames de Amor e de Guerra

TVCine Edition, 14h35

Filmado pelo israelita Ran Tal e estreado em 2022, é um mergulho no arquivo de Micha Bar-Am, o fotojornalista que nasceu em Berlim, em 1930, foi criado em Haifa, para onde a família se mudou ainda antes da criação do Estado de Israel, e construiu um vasto currículo em cenários de guerra e como correspondente da agência Magnum no coração do conflito israelo-palestiniano.

Os Nossos Corpos São os Vossos Campos de Batalha

RTP2, 3h45

Isabelle Solas documenta o percurso político e a vida íntima de Claudia e Violeta, mulheres transgénero que enfrentam tanto o apoio de uma Argentina mais aberta a todas as expressões de identidade quanto muito conservadora.

MÚSICA

Andrea Bocelli 30: A Celebração

RTP1, 23h01

É um concerto triplamente especial para o tenor italiano: primeiro, porque festeja três décadas de carreira; depois, porque tem lugar na sua cidade natal, Lajatico, no Teatro del Silenzio; e, finalmente, por contar com um luxuoso rol de convidados em que figuram Christian Nodal, David Foster, Ed Sheeran, Giorgia, Jon Batiste, Laura Pausini, Russell Crowe, Shania Twain, Sofia Vergara, Sofia Carson, Tiziano Ferro e Zucchero, além de dois dos seus filhos, Matteo e Virginia.

INFANTIL

Abominável

SyFy, 23h48

Xangai, China. Uma adolescente rebelde e incompreendida depara-se com uma grande e peluda cria de yeti. Percebendo que o animal precisa de ajuda, resolve levá-lo de volta a casa, no alto do Evereste. Laura Dutra, José Pedro Gomes, Vera Kolodzig, Amélia Videira, André Raimundo, Lourenço Serrão, Carla Chambel e Luís Barros emprestam as vozes à versão portuguesa.