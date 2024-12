Pela mão de Blutch, chegaram as crianças de Lucky Luke

É com Lucky Luke que os leitores vão poder finalmente encontrar numa edição portuguesa o trabalho de Blutch. O PÚBLICO falou com o autor francês, um dos grandes nomes da banda desenhada internacional.

Não foi fácil, mas ao fim de várias tentativas o PÚBLICO conseguiu chegar a Christian Hincker (Estraburgo, 1967), mais conhecido por Blutch no mundo internacional da banda desenhada contemporânea. O esforço justificava-se, e por duas razões. Primeira delas: Blutch é um nome incontornável da nona arte, com uma obra extensa, complexa e fascinante, premiada seis vezes, e traduzida em inglês por editoras como a Fantagraphics e a New York Review Books. Da sua produção artística, não hesitamos em destacar Mitchum (1996-1999), Péplum (1998), Lune l’envers (2014), Variations (2017) ou La mer à boire (2022), títulos que conduzem a banda desenhada para os territórios do modernismo, levando consigo a memória desta disciplina, mas também do cinema, do jazz e da pintura.