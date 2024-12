Na Minha Estante: Ayala Botto

Um livro que te ajudou a mudar hábitos do dia-a-dia

Desafio Zero, de Eunice Maia. É um guia muito prático, com informações simples, e explica como podemos reaproveitar, por exemplo, sobras dos alimentos e evitar o desperdício alimentar, ou como evitar o uso de resíduos excessivos nas idas ao supermercado. No fundo, como é que podemos diminuir a pegada ambiental dentro e fora de casa.

Um livro que te ajudou a perceber as alterações climáticas.

Foi este [Alterações Climáticas], do professor Filipe Duarte Santos. É um livro pequenino. O início é um bocadinho complicado, muito científico, mas muito importante. Explica-nos como é que o clima funciona e de que forma é que as alterações climáticas estão a ser impactadas pelas alterações no clima. E o que é que podemos fazer para diminuir todos os impactos e cumprir com os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável.

Um livro que te ajudou a repensar hábitos alimentares.

Salvar o Planeta Começa ao Pequeno-Almoço, de Jonathan Safran Foer. Mostra números e fala da dissonância cognitiva entre saber quais são os problemas e não estar disposto a mudar os meus hábitos, nomeadamente os alimentares, para evitar as alterações climáticas. É um livro que te deixa a pensar.

Um livro que relaciona o clima com outras áreas.

A Saúde e o Planeta, de Ana Maria Aleixo. Não trouxe o livro porque tento sempre que possível requisitar das bibliotecas ou pedir emprestado para não comprar, mas este livro é incrível porque é escrito por uma médica e mostra-nos de que forma é que as alterações climáticas e os aumentos da temperatura também nos vão impactar as nossas vidas, nomeadamente a nossa saúde.

Um livro sobre soluções para as alterações climáticas.

Aconselho o livro de João Camargo, o Manual de Combate às Alterações Climáticas. No fundo mostra-nos os problemas que existem, quais são as grandes empresas poluidoras, como é feita a extracção de petróleo e os impactos que isso tem. E depois fala-nos da solução, que é o mais importante, e sobre termos muito mais força quando trabalhamos em conjunto e nos unimos para resolver esse problema.

Um livro sobre activismo climático.

Admirável Mundo Verde, um trocadilho com Admirável Mundo Novo, de Filipa Fonseca Silva. Fala-nos, de uma forma satírica, num mundo em que tudo é perfeito, não e em que poluímos nada. Que tipo de mundo teríamos?

Um livro para aproximar as crianças do ambiente e da natureza.

Eu vou aconselhar o meu livro, que se chama Os Nossos Bichos. Falo de 30 animais que existem no nosso país. Normalmente só conhecemos os bichos dos outros países e aqui falo sobre o que temos no nosso país. Para protegermos, temos que conhecer.

