Doentes urgentes esperam 12 horas no Amadora-Sintra e dez no Beatriz Ângelo

Os doentes urgentes (pulseira amarela) estão a esperar uma média de 12 horas e 15 minutos para serem atendidos no Hospital Fernando Fonseca (Amadora-Sintra) e dez horas e 12 minutos no Beatriz Ângelo (Loures), segundo dados oficiais.

Dados disponibilizados no Portal do SNS indicam que, pelas 14h aguardavam pelo atendimento na urgência central do Hospital Fernando Fonseca 44 doentes urgentes, com um tempo médio de espera de 12 horas e 15 minutos.

Nesta unidade de saúde, os doentes muito urgentes (pulseira laranja) esperavam uma média de 18 minutos, enquanto os menos urgentes (pulseira verde) aguardavam 15 horas pelo atendimento.

Estes dados referem-se ao tempo médio de espera para atendimento nas últimas duas horas e o número de utentes apresentado inclui os que aguardam primeiro atendimento, após triagem, e resultados de exames.

No Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, 25 doentes com pulseira amarela (urgentes) esperavam um tempo médio de dez horas e 12 minutos na urgência central, enquanto a espera para os doentes muito urgentes (pulseira laranja) era de seis minutos.

Os 16 doentes menos urgentes (pulseira verde) tinham de esperar, em média, nove horas e 55 minutos.

No Hospital Santa Maria (Centro Hospitalar Lisboa Norte), cinco doentes urgentes esperavam uma média de duas horas e 48 minutos, os muito urgentes 31 minutos e os menos urgentes cerca de uma hora e 55 minutos.

Os tempos de espera para doentes urgentes ultrapassavam ainda as duas horas no Hospital de Cascais (duas horas e 38 minutos) e no Hospital de Portimão (duas horas e 27 minutos). Para quem tem pulseira laranja, os tempos médios de espera estavam entre 30 e 50 minutos nestes dois hospitais.

A direcção executiva do SNS apela à população para ligar sempre para a Linha SNS 24 [808 24 24 24] antes de se deslocar a um serviço de urgência.