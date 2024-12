Administrações das unidades de saúde do Alto Alentejo e de Leiria demitidas

Autarquia de Portalegre foi informada na sexta-feira de que conselho de administração da ULS do Alto Alentejo “iria ser afastado”. Foram também demitidas as administrações da Lezíria e de Leiria.

A presidente da Câmara de Portalegre, Fermelinda Carvalho, indicou este sábado, 28 de Dezembro, que a demissão do conselho de administração da Unidade Local de Saúde (ULS) do Alto Alentejo "já se efectivou" e que terá efeitos práticos no início de 2025.

"Já se efectivou [e] vai ter mesmo efeitos práticos nos primeiros dias do [próximo] ano. Já foi dado nota ao anterior conselho de administração que vai ser afastado e já foi nomeado um novo conselho de administração", afirmou.

Em declarações à agência Lusa, a autarca disse ter sido informada, na sexta-feira, de que o actual conselho de administração da ULS do Alto Alentejo "iria ser afastado" e que seria "nomeado um novo conselho de administração, presidido por Miguel Lopes, actual secretário-geral da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares".

"O novo presidente é uma pessoa que conhece o nosso Hospital, porque já cá trabalhou, e desejo a maior sorte ao novo conselho de administração que tem muito trabalho pela frente, porque há situações por resolver", frisou. Trata-se de "uma pessoa com muita experiência e muito currículo, que tem a sua equipa constituída", acrescentou.

A demissão do conselho de administração da ULS do Alto Alentejo foi noticiada, sexta-feira, pela estação televisiva SIC Notícias que avançou que o presidente Joaquim Araújo seria substituído por Miguel Lopes.

Já neste sábado, foi também confirmada a demissão do conselho de administração da ULS da região de Leiria, presidido por Licínio de Carvalho. Os nomes da nova administração ainda não foram divulgados, mas esta deverá iniciar funções já na próxima semana.

A direcção executiva do SNS fez saber que "procedeu a mudanças em alguns conselhos de administração de ULS de acordo com novas estratégias e abordagens de gestão".

O afastamento do conselho de administração da ULS de Leiria é o terceiro confirmado em menos de 24 horas. Também o conselho de administração da Unidade Local de Saúde da Lezíria foi demitido pelo Ministério da Saúde, na sexta-feira, segundo a própria estrutura dirigente numa mensagem de despedida.

"Por decisão do Ministério da Saúde, a nossa jornada como conselho de administração" da ULS da Lezíria "chega agora ao fim", dizem os elementos do conselho de administração, Tatiana Silvestre, Ana Rita Paulos, João Soares Ferreira, João Formiga e Sérgio Domingos.

Questionada pela Lusa, a presidente da Câmara de Portalegre, Fermelinda Carvalho, disse esperar "muito trabalho" do novo conselho de administração da ULS do Alto Alentejo e que os novos elementos consigam "resolver muitas das questões" ainda em aberto.

"Estou reconhecida em relação ao trabalho desempenhado pelo anterior conselho de administração, mas temos centros de saúde para construir que estão muito atrasados e obras muito relevantes a serem desenvolvidas no Hospital de Portalegre", exemplificou.

A Lusa tentou contactar o Ministério da Saúde para confirmar a demissão do actual conselho de administração da ULS do Alto Alentejo, mas até ao momento sem sucesso.

Já o actual presidente da ULS do Alto Alentejo, Joaquim Araújo, mantém-se em silêncio e com o telemóvel desligado, tendo o assessor da unidade local de saúde, também contactado pela Lusa, remetido para um comunicado que será divulgado na segunda-feira.