Sabores de Brasil e Portugal numa fusão entre ousadia e tradição com estilo italiano

Nelson Soares, empresário brasileiro de 53 anos, transformou o sonho de viver na Europa em uma história de sucesso. Proprietário do restaurante Sult, em Botafogo, no Rio de Janeiro, ele expandiu seus negócios para Portugal, onde inaugurou uma filial em Cascais no início deste ano. Desde então, não apenas se adaptou ao novo país, como se tornou referência na fusão da culinária italiana com ingredientes portugueses e toques brasileiros.

“Vim para Portugal em março do ano passado e me preparei muito para garantir que o restaurante no Brasil funcionasse bem na minha ausência. Contei com a sorte de encontrar uma excelente chef, com experiência no Copacabana Palace, para assumir a cozinha do Sult no Rio”, conta Soares. Hoje, ele coordena o trabalho de sua equipe em ambos os países, dividindo-se entre ser chef executivo e gestor.

Além de investir na expansão dos negócios, o empresário celebra a mudança das filhas para Cascais. “Isso foi muito importante para mim. Ver as duas morando perto, podendo experimentar a segurança e a qualidade de vida daqui, é algo que não tem preço. É um alívio como pai e uma felicidade pessoal enorme”, reflete.

A gastronomia é o ponto alto da trajetória de Soares. Ele trouxe para Cascais pratos característicos do Sult no Brasil, como o cogumelo Cacio e Pepe, uma fusão de sabores potentes, e a famosa lasanha artesanal, que atrai apaixonados pela culinária italiana. Em Portugal, o empresário criou pratos que unem as tradições locais à base italiana de sua cozinha, como o ragu de bochecha de porco preto e o arancini de alheira com creme de queijo Azeitão. “A riqueza e a qualidade dos frutos do mar em Portugal são incomparáveis. Isso me permite criar receitas com frescura e sabor únicos”, afirma.

Conexão com vinhos

O empresário reconhece que a mudança para Portugal foi facilitada por sua experiência prévia no mundo dos vinhos e pelo network que cultivou no Brasil. “O Sult no Rio é conhecido por sua carta de vinhos diferenciada, então, já tinha contatos com produtores portugueses. Aqui, consegui expandir essas relações e criar eventos incríveis no restaurante de Cascais, como degustações e almoços com grandes nomes do vinho.”

A vida em Portugal trouxe mudanças significativas na rotina de Soares, que observa diferenças culturais e operacionais entre os dois países. “No Brasil, temos o hábito de trabalhar com mais funcionários e em turnos diferentes. Em Portugal, a gestão é mais enxuta e eficiente. Aqui, também há uma relação mais direta com fornecedores e insumos de altíssima qualidade”, explica.

Apesar de não ter planejado inicialmente internacionalizar o Sult, o dono do restaurante reconhece que as oportunidades surgiram naturalmente. “Sempre tive o desejo de morar na Europa, mas não pensava em abrir um estabelecimento em Portugal. Meu sócio insistiu na ideia, e, quando percebi, estava abraçando uma oportunidade única. Foi uma decisão que transformou minha vida”, ressalta.

Com planos de expansão, Nelson e seus sócios já trabalham em novos projetos, incluindo um restaurante no Parque Marechal Carmona, em Cascais, com foco em grelhados e influências asiáticas, e outro em Troia, com o conceito de restaurante de praia. “São projetos ambiciosos, mas estou cercado de pessoas competentes e apaixonadas, o que faz toda a diferença”, diz.

Cultura e gastronomia

Além de trazer sua experiência consolidada no Rio de Janeiro, Soares tem se envolvido profundamente com a cultura e a gastronomia locais. Ele destaca que o contato com produtores portugueses de vinhos e ingredientes regionais enriqueceu ainda mais sua cozinha.

"A proximidade com produtos de altíssima qualidade, como o porco preto do Alentejo e os frutos do mar fresquíssimos, transformou a maneira como crio os pratos aqui. É uma troca constante entre o que trouxe do Brasil e o que aprendo em Portugal", afirma. Essa fusão de sabores tem encantado os clientes e reforçado sua paixão por inovar sem perder as raízes.

Soares celebra não apenas o sucesso profissional, mas também a qualidade de vida e o acolhimento que encontrou em Portugal. “A comunidade aqui é incrível. Já me sinto em casa, tanto no trabalho quanto na vida pessoal. Poder viver com as minhas filhas, trabalhar com o que amo e criar conexões tão genuínas me dão um grande conforto”, afirma.