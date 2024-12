Seis jogos para uma festa de passagem de ano mais divertida (e menos alcoólica)

Pictionary Adults Only

É uma novidade: a versão adulta do clássico de desenhos e palpites Pictionary é mais “picante” do que a versão normal. Esta aposta da Mattel permite disparatar e adivinhar pistas dirigidas só para maiores de 18. Cada participante pode escolher o que quer desenhar, da forma mais engraçada e inapropriada que desejar.

A fabricante de brinquedos descreve o Pictionary Adults Only como o “equilíbrio perfeito entre o irreverente e o ridículo, perfeito para uma noite de jogos hilariante”. O jogo tem espaço para duas equipas, e a primeira a criar esboços e adivinhar o seu caminho até ao final ganha.

Preço: 22,99 euros

Exploding Kittens

Lançado em 2015, o Exploding Kittens ainda é um best seller do universo mais recente dos jogos de tabuleiro. Com um baralho de cartas ilustrado, em 15 minutos, os participantes (de dois a cinco) podem pôr a sua estratégia à prova. Tira-se uma carta, depois outra, até que alguém tire uma Exploding Kitten, o que significa o fim. Quando isso acontece, o jogador fica de fora — a não ser que consiga desactivar a carta com outra que lhe anule o propósito.

É um jogo de evasão, de desvio. O que importa é conseguir não explodir e sobreviver. O último a ficar de pé ganha.

Preço: 9,99 euros

Poetry for Neanderthals

Dos mesmos criadores do Exploding Kittens, o Poetry for Neanderthals é mais um jogo de cartas. O desafio está em apenas utilizar uma sílaba para fazer com que os colegas de equipa adivinhem frases e palavras. Basta um deslize — uma palavra com demasiado peso ou sílabas – para os adversários se poderem vingar com uma moca insuflável. Um castigo inesperado, para gerar gargalhadas de grupo.

Preço: 24,99 euros

Podia ser pior

“Mais um dia na vida de Murphy, um tipo a quem tudo de mau acontece. A sua vida é mesmo uma treta, mas ainda...”, deixa em aberto a capa deste jogo. Esta proposta é uma boa opção para quem gosta de humor negro, onde cada jogador escolhe o que podia ser pior para a personagem central – Murphy.

Foi pensado para ser jogado num grupo com mais de três pessoas e leva-se cerca de 45 minutos a decidir as situações mais humilhantes para o protagonista. Neste jogo da Creative Toys vais encontrar cartas como a seguinte: “Murphy acorda com a cabeça enfiada na sanita. Mas podia ser pior.”

Preço: 17,99 euros

What Do You Meme?

Este já é um clássico das festas, mas foi actualizado recentemente. O What Do You Meme? é um jogo de cartas cómico para festas, que desafia os jogadores a criar os memes mais engraçados, combinando legendas com cartões das imagens mais conhecidas da Internet. Concebido para maiores de 17 anos, esta proposta é perfeita para grupos que gostam de cultura pop, humor e alguma competição amigável.

Preço: 34 euros

Jackbox

Esta é a nossa sugestão digital. Jackbox é uma série de jogos interactivos e multijogador, idealizados para serem usufruídos em várias plataformas. Seja no telemóvel ou na PlayStation, esta colecção oferece uma vasta gama de jogos peculiares, hilariantes e envolventes que satisfazem diferentes gostos e estilos. Perfeito para festas ou encontros virtuais, o Jackbox é conhecido pela sua simplicidade, acessibilidade e capacidade de juntar as pessoas em risos e criatividade.

Preço: 19,49 euros

Texto editado por Inês Chaíça