Como boa gen Z que sou, adoro fazer chamadas em “alta voz”. Como a Kim Kardashian diz, é a única forma de garantir que os micróbios que estão no ecrã dos nossos telemóveis não passam para as nossas caras. Além disso, há uma certa piada em poder andar de um lado para o outro dentro de casa com o telemóvel na mão, poder ainda parar para fazer uma tosta com queijo enquanto oiço ou me visto para sair de casa logo a seguir.

Porém, é neste ponto que começa a surgir um pequeno problema: as minhas amigas de chamadas de longa duração gostam de o fazer também. Aqui surgem os típicos: “O que é que estás a fazer?” ou “Tens isto em alta voz? É que as duas não vai dar!” ou o tão mítico “Consegues ouvir?”. Esta pergunta não se aplica só a chamadas, já agora. Aplica-se, também, a um conceito em ascensão no mundo jovem: a participação jovem.

De acordo com a UNICEF, esta é definida como todas as oportunidades que as crianças e jovens têm de se fazer ouvir nas tomadas de decisão no seu país em legislação que os afecte directamente, apesar de, para mim, ser muito mais que isso. A participação engloba todos os nossos altos, desde votar a submeter inquéritos de satisfação: tudo o que é uma forma de expressão é imediatamente uma forma de participação, por mais informal que esta pareça.

Agora coloca-se outro factor, tal como nas chamadas. Por vezes, o uso da palavra “ouvir” é redutor para aquilo que fazemos nas nossas interacções com os outros. Dizemos que queremos que o outro “oiça”, mas quando dizemos isso já esperamos que ele esteja a compreender, interpretar, forme uma opinião (favoravelmente de acordo com a nossa) e a partilhe. Isso que nós queremos é “comunicar”: é uma troca bilateral, é um momento vulnerável, de partilha, nunca queremos que fique apenas pela audição, e é o mesmo no caso da participação.

A sociedade mais jovem é a sociedade do “já” e do “logo”, o ritmo acelerado de vida em que vivemos não permite o contrário. Um dos aspectos que mais nos caracteriza é o querer ver resultados praticamente imediatos, o que coloca uma barreira a momentos de participação directamente com órgãos de decisão política.

Como é de conhecimento geral, pôr leis em prática demora, e bastante. Contudo, se queremos motivar uma maior participação cívica temos de criar algum mecanismo que a catalise. Lembro-me sempre bem da minha primeira conferência de alto nível no Conselho de Europa, um dos jovens que também lá estava disse assim: “No meu país, os decisores políticos pedem a nossa opinião e colocam-na numa gaveta para nunca mais a abrir”.

Portugal não pode entrar neste registo, mas essa é uma realidade que conseguimos facilmente evitar. A nível de iniciativas de participação, Portugal está repleto delas, principalmente focadas para o público jovem, o que é realmente de louvar. Por outro lado, falta a dinâmica das mesmas: criar estes espaços e não mostrar os resultados é uma falha. Acredito que os projectos a longo prazo são sempre a melhor aposta, mas escolher aquele mais fácil e fazê-lo acontecer logo, para mostrar que aquela voz importa, era um passo crucial para ainda melhorar mais. Por isso mesmo, da próxima vez que atenderes uma chamada e te perguntarem se consegues ouvir, pergunta-te se te consegues fazer ouvir no teu país, ou só mesmo à tua volta, porque é isso que vai mudar o mundo, uma chamada de cada vez.