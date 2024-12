Ainda o ouro do Brasil

Que os brasileiros nas redes sociais o digam, ad nauseam, é uma coisa. Que o MEC o escreva, na sua coluna de opinião, é demais.

Não, o ouro que veio do Brasil não foi roubado. O Brasil, no século XVIII, era uma colónia de Portugal, estando inserida no sistema colonial característico do Antigo Regime. Ou seja, na base da relação que Lisboa mantinha com o Brasil estava o pacto colonial, pelo qual as colónias deveriam servir os interesses da metrópole, especialmente na exploração de recursos naturais e no comércio.



Diz o Dicionário Aurélio que roubo é o "delito cometido por quem se apossa indevidamente de coisa móvel pertencente a outrem". Ora, o ouro encontrado, minerado, exportado e comercializado sob controlo da metrópole, no século XVIII, no Brasil, pertencia a... Portugal. Ninguém se pode roubar a si próprio.

Alexandre Monteiro, Lisboa

Estado de sítio?

Em muitas questões, a realidade e a sua percepção pela generalidade dos cidadãos são significativamente díspares. Entre essas questões, a segurança dos cidadãos está, nos dias que correm, na ordem dos dias. No editorial do PÚBLICO de ontem pode ler-se que o prestigiado Global Peace Index coloca Portugal entre os dez mais seguros países do mundo. Sabemos também que os turistas que nos visitam, quando questionados sobre a razão que os fez escolher Portugal para as suas férias, referem amiúde precisamente a segurança do país como uma das mais importantes.

Contra esta objectiva e facilmente escrutinável realidade, levantam-se as vozes serôdias dos xenófobos e racistas na sua histérica e inflamada berraria anti-imigrantes. Agora Montenegro ofereceu-lhes a operação “mãos na parede” na Rua do Benformoso. Vão estar algum tempo mais calmos mas voltarão à carga mais dia, menos dia. Que lhes dará então o primeiro-ministro? Declalará o estado de sítio? Mandará Nuno Melo cercar o Martim Moniz por tanques? Sobrevoar Lisboa por caças? Colocar corvetas frente ao Terreiro do Paço?

Helder Pancadas, Sobreda

Hospitais privados beneficiados, uma vez mais

É evidente que Luís Montenegro, com a anulação da norma em vigor desde a década de 90 que obrigava os hospitais privados a terem de pedir autorização para a compra de equipamentos pesados, está, obviamente a favorecer as unidades hospitalares privadas. Como diz o povo, há muitas maneiras de matar pulgas, e esta nova regra de Luís Montenegro é, sem margem para dúvida, mais uma etapa para o enfraquecimento do SNS e o fortalecimento do sector privado da saúde. Podem todos os membros do Governo dizer o contrário mas, se analisarmos todas as medidas da ministra da Saúde e do primeiro-ministro, a começar pela forma como trataram Fernando Araújo, um dos homens que conseguiram que há mais de dez anos o Norte seja uma excepção ao caos verificado no Sul do país, chegamos à conclusão de que a finalidade mesmo não é valorizar todos os que trabalham no SNS, mas sim conseguir que os privados fiquem cada vez mais fortes à custa do enfraquecimento premeditado do SNS. Só não vê quem não quer.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

​Bofetada de luva laranja

A mensagem de Natal de Luís Montenegro faz lembrar o provérbio “preso por ter cão, preso por não ter”. Enumerar os feitos e efeitos da governação não é crime. A governação da AD, ao contrário do Governo de António Costa, foi a que mais cedeu nas reivindicações de diversos sectores da sociedade portuguesa. António Costa preocupou-se com as contas certas, tendo lançado a confusão ao ceder na reivindicação do novo suplemento de missão à Polícia Judiciária. Com o horizonte bruxelense à vista, Costa sabia que isso ia ser rastilho para outros sectores profissionais do Estado. Não votei AD, mas reconheço que Montenegro deu uma bofetada de luva laranja ao apoiar a candidatura de Costa a presidente do Conselho Europeu.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

Acordo Mercosul-UE

Importar alimentos mais baratos pode numa fase inicial abaratar a cesta do consumidor europeu, mas rapidamente arruinará muitos produtores locais. Após 25 anos de negociações, a UE e o Mercosul querem chegar a um acordo de livre comércio que nos vendem como algo de bom quando sobretudo beneficiará várias multinacionais e uns grupos financeiros, os quais são na realidade aqueles que controlam as directivas económicas da UE.

Acautelará a UE os seus interesses ou resultará em deficit atrás de deficit como ocorre com o comércio com a China? A previsível ruína de parte do sector agrícola europeu afectará o crescimento do PIB em vários países, obrigando os seus governos a um ajustamento fiscal, tornando o abaratar da cesta do consumidor uma falácia? Quais os impactos climáticos?

Fernando Ribeiro, S. João da Madeira