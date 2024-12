Um derby com vista para a liderança da Liga

Sporting e Benfica oferecem o jogo grande da 16.ª jornada da I Liga, a última de 2024. O embate entre os velhos rivais traz consigo, desta vez, uma série de atractivos adicionais. O principal dos quais o facto de decidir quem irá terminar o ano na liderança do campeonato.

O Sporting vai estrear Rui Borges como treinador, depois do despedimento de João Pereira. O Benfica chega a Alvalade na condição de líder, mas com apenas um ponto de vantagem. E o derby será igualmente um teste de fogo à liderança de Bruno Lage, que apresenta um registo quase imaculado na Liga portuguesa neste seu regresso aos "encarnados": dez vitórias e um empate em 11 jogos.

O histórico entre os dois emblemas revela equilíbrio. Um golo é tudo o que separa Sporting e Benfica após os primeiros 90 jogos em casa dos "leões" para o principal campeonato português de futebol, mas os anfitriões só venceram dois dos últimos 12 embates.

À espreita e à procura de lucrar com o que vier a acontecer em Alvalade está o FC Porto, que joga já neste sábado e também disputa um derby, com o Boavista. Os "dragões" saltam para o comando do campeonato se derrotarem os boavisteiros e se houver empate entre Sporting e Benfica. E mesmo um triunfo "leonino" permitirá à equipa de Vítor Bruno subir ao segundo lugar da prova.

Aqui encontra o calendário de todos os jogos da I Liga e os horários das transmissões televisivas e aqui a mesma informação para a II Liga.

Mas atenção porque a semana não terminará sem que o principal campeonato português volte. Isto porque FC Porto e Sporting iniciam a 17.ª jornada logo na sexta-feira: os portistas na Madeira, defrontando o Nacional, os sportinguistas em Guimarães, frente ao Vitória.

Nos principais campeonatos europeus de futebol, o destaque deste fim-de-semana vai para Itália, onde a Atalanta líder da Serie A, tem uma difícil deslocação ao terreno da Lazio, quarta classificada. Já em Inglaterra, onde há quatro treinadores portugueses, Nuno Espírito Santo (Nottingham Forest), Marco Silva (Fulham) e Vítor Pereira (Wolverhampton) jogam no domingo, enquanto Ruben Amorim (Manchester United) só compete na segunda-feira.

A meio da semana nota também para a Supertaça italiana, que a partir de quinta-feira começa a ser disputada… em Riada na Arábia Saudita. Para esse dia está agendada a primeira meia-final, entre Inter Milão e Atalanta, e para o dia seguinte a outra meia-final entre Juventus e AC Milan.

Nas restantes modalidades, no basquetebol também haverá derby, no domingo, com o Sporting a receber o Benfica (15h) em jogo da 10.ª jornada do campeonato e à procura de impor a primeira derrota na prova aos "encarnados". E no futsal, já neste sábado, joga-se a Supertaça, no Pavilhão Municipal da Póvoa de Varzim, entre Sporting e Sporting de Braga (20h).

Por fim nota para o automobilismo. Com o início do ano ao virar da esquina, arranca também o Dakar. A mais importante prova de todo-o-terreno do mundo começa sexta-feira, na Arábia Saudita, e prolonga-se até dia 17, com a presença de nove pilotos e 11 navegadores portugueses na prova.

