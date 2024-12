Israel acabou. O futuro é da Palestina. A verdade mais difícil está por escrever

1. No dia 19 de Dezembro de 2023 acordei em Jenin (norte da Cisjordânia), após mais uma invasão israelita. As ruas estavam rebentadas de fresco, crateras e montanhas de lama, jorros de esgoto. O exército retirara com blindados e bulldozers mas continuava no céu, pronto a disparar. Ouvíamos o drone por cima da cabeça. Jenin é um bastião da resistência palestiniana, chamam-lhe A Pequena Gaza. Eu estava lá por Jenin e por Gaza, onde Israel matava jornalistas desde 7 de Outubro, barrando a entrada de outros jornalistas, de forma inédita na história do jornalismo.

