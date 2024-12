Queda de avião: Putin pede desculpa ao Azerbaijão pelo “trágico incidente”

Administration of Mangystau region / VIA REUTERS

Moscovo diz que, na altura da queda do avião da Azerbaijan Airlines, várias cidades do Sul da Rússia estavam sob ataque de drones ucranianos.

O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, apresentou este sábado um pedido de desculpas formal a Ilham Aliyev, Presidente do Azerbaijão, pelo “trágico incidente” ocorrido no espaço aéreo russo, envolvendo um avião de passageiros da Azerbaijan Airlines que se despenhou na quarta-feira, numa admissão implícita de que Moscovo teve responsabilidade na queda da aeronave.

O voo J2-8243 caiu, numa bola de fogo, perto da cidade de Aktau, no Cazaquistão, depois de ter sido desviado da sua rota quando sobrevoava o Sul da Rússia, onde, segundo Moscovo, drones ucranianos estariam a atacar várias cidades. Pelo menos 38 pessoas morreram na queda do avião e 29 sobreviveram.

“O Presidente Vladimir Putin pediu desculpa pelo trágico incidente ocorrido no espaço aéreo russo e expressou mais uma vez as suas profundas e sinceras condolências às famílias das vítimas e desejou uma rápida recuperação aos feridos”, afirmou este sábado o Kremlin em comunicado, embora não afirmando que o avião azeri foi abatido por um míssil russo.

“Durante a conversa com o Presidente do Azerbaijão, foi constatado que o avião de passageiros azeri tentou várias vezes aterrar no aeroporto de Grozni. Nessa altura, Grozni, Mozdok e Vladikavkaz estavam a ser atacadas por veículos aéreos não tripulados ucranianos, e os sistemas de defesa antiaérea russos repeliram esses ataques”, acrescentou o Kremlin, precisando que a chamada para Aliyev foi efectuada a pedido de Putin.

Do lado azeri, Ilham Aliyev relatou a Vladimir Putin, durante o telefonema, os indícios encontrados pelos investigadores, salientando, segundo uma declaração emitida pela Presidência do Azerbaijão, que “os múltiplos buracos na fuselagem do avião, os ferimentos sofridos pelos passageiros e pela tripulação devido à penetração de partículas estranhas na cabina em pleno voo e os testemunhos dos assistentes de bordo e dos passageiros sobreviventes confirmam a existência de interferências físicas e técnicas externas”.

Na sexta-feira, o presidente do Azerbaijão tinha utilizado as mesmas palavras ao afirmar o Embraer 190, que fazia o voo J2-8243 da Azerbaijan Airlines, foi “sujeito a interferências físicas e técnicas externas no espaço aéreo russo, resultando numa completa perda de controlo e redireccionamento para a cidade cazaque de Aktau”, de acordo com uma declaração do gabinete presidencial em Bacu.

A conclusão foi ao encontro dos primeiros indícios encontrados na investigação da autoridade aeronáutica azeri, que contou com a colaboração do Cazaquistão, onde o avião se despenhou, e do Brasil, o país fabricante da aeronave.

Ainda na sexta-feira, os Estados Unidos admitiram a possibilidade de o avião ter sido atingido, mesmo que sem intenção, por um míssil russo. “Vimos alguns indícios iniciais que apontam certamente para a possibilidade de este avião ter sido derrubado pelos sistemas de defesa antiaérea russos”, disse o porta-voz da Casa Branca, John Kirby.

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, expressou também este sábado as suas condolências ao seu homólogo do Azerbaijão.

“A principal prioridade agora é uma investigação exaustiva para dar resposta a todas as questões sobre o que realmente aconteceu. A Rússia tem de dar explicações claras e deixar de espalhar a desinformação”, afirmou Zelensky numa declaração na rede social X após o telefonema.

Os passageiros e a tripulação que sobreviveram ao acidente disseram aos meios de comunicação social do Azerbaijão que ouviram fortes estrondos no avião quando este se encontrava a sobrevoar Grozni, capital da região russa da Tchetchénia.

Um dos sobreviventes, Subhonkul Rakhimov, disse à Reuters ter ouvido um forte estrondo quando o avião se preparava para aterrar em Grozni e que pensou que “o avião ia desfazer-se”. Depois do estrondo, recordou, o avião passou a mover-se “como se estivesse bêbado”. “Já não era o mesmo avião”, acrescentou.

Dmitri Yadrov, chefe da autoridade russa da aviação civil, a Rosaviatsia, disse na sexta-feira que, quando o avião se preparava para aterrar em Grozni sob um nevoeiro profundo, foram detectados drones ucranianos que estariam a dirigir-se para a cidade, o que levou as autoridades a fechar a área ao tráfego aéreo.

Yadrov acrescentou que, depois de o comandante do avião da Azerbaijan Airlines ter feito duas tentativas de aterragem sem sucesso, foram-lhe oferecidos outros aeroportos, mas decidiu voar para Aktau, no Cazaquistão, do outro lado do mar Cáspio.