Volta ao mundo em 2024: as imagens do ano pelas lentes da Reuters

Os fotógrafos da Reuters tiraram este ano centenas de milhares de fotografias que mostram o nosso mundo em mudança: a vida quotidiana; as zonas de catástrofe; as campanhas dos EUA, que enchem os media a cada quatro anos; e o cometa que ilumina o céu a cada 80 mil.

Abaixo estão algumas das imagens mais interessantes assim como as suas histórias contadas pelos fotógrafos que as tiraram. Algumas retratam atletas a ultrapassar os limites do que parece fisicamente possível, enquanto noutras são os fotógrafos que empregam métodos criativos que alargam os limites do seu próprio trabalho. Desde sofrimento e dor a temas mais engraçados, eis as fotos (algumas poderão parecer-lhe familiares).

Brendan McDermid: Butler, Pensilvânia, Estados Unidos

Foto Brendan McDermid

Era suposto ser um dia de campanha normal, segundo Brendan McDermid. Numa tarde quente e húmida de Julho, o fotógrafo estava em Butler, Pensilvânia, a cobrir um comício do candidato presidencial republicano dos EUA Donald Trump. Alguns minutos após o início do discurso de Trump, McDermid ouviu um silvo, seguido de vários outros, que reconheceu instantaneamente como tiros. Enquanto Trump caía, coberto por agentes do Serviço Secreto, McDermid continuou com o seu trabalho, tirando fotografias com uma lente telefoto a cerca de 60 metros de distância do palco.

"Tentei apenas manter-me concentrado no que estava a acontecer no palco", conta. "Quando o Serviço Secreto pôs Trump de pé novamente, ele levantou o punho e olhou directamente para mim." Apesar das cenas caóticas na multidão e dos problemas de ligação à Internet, McDermid conseguiu enviar rapidamente as suas fotos. As fotografias de McDermid e de outros fotógrafos que captaram Trump a levantar o punho de forma desafiante, enquanto o sangue lhe escorria pelo rosto e gritava "Lutem! Lutem! Lutem!", tornaram-se virais e ajudaram a moldar o resto da campanha do candidato.

Jonathan Drake: Boone, Carolina do Norte, Estados Unidos

Foto Jonathan Drake

A imagem de Jonathan Drake, tirada durante a passagem do furacão Helene na Carolina do Norte, em Setembro, parece mostrar um homem a tentar salvar-se, agarrado a um carro. Na verdade, o homem era um "bom samaritano" a tentar impedir que o carro flutuasse, usando o seu peso. O carro conseguiu, então, fazer marcha-atrás e ser retirado da água.

Drake deparou-se com este acontecimento nas montanhas perto de Boone, uma pequena cidade, enquanto procurava ilustrar o poder destrutivo da tempestade. "O que deve ter sido um riacho sereno, em tempos normais, estava a inundar completamente a estrada de duas faixas. Apesar disso, alguns veículos maiores estavam a atravessar", conta.

Além disso, "havia indivíduos naquela torrente, movendo os detritos que tinham sido arrastados para a estrada submersa para abrir caminho para estes condutores infelizes." Um desses indivíduos era o homem na fotografia. No meio do tumulto da tempestade, Drake não conseguiu saber mais sobre a identidade do homem. "As únicas palavras que troquei com ele foram sobre se ele poderia aparecer a fazer o que estava a fazer, ao que ele encolheu os ombros e voltou para a água."

Jose Luis Gonzalez: Ciudad Juarez, México

A 6 de Janeiro, uma igreja em Ciudad Juarez organizou uma festa com bandeirolas, presentes e bolo para celebrar o Dia de Reis para as crianças dos muitos migrantes que se reúnem na cidade fronteiriça mexicana, esperando por um momento oportuno para atravessar para os Estados Unidos.

Foto Jose Luis Gonzalez

Na fotografia tirada por Jose Luis Gonzalez a Helen, venezuelana de cinco anos, parece que a criança está a brincar "às escondidas" na festa. Mas é Inverno e a temperatura exterior está apenas acima dos zero graus celsius e acompanhada de vento gelado. Com apenas uma camisa, Helen está encolhida numa bola e a abraçar os joelhos para se manter quente. "Muitas crianças chegam à fronteira e não estão preparadas para o Inverno, pois vêm de países com climas tropicais", afirmou Gonzalez.

Anushree Fadnavis: Nova Deli, Índia

Foto Anushree Fadnavis

Em Novembro, Anushree Fadnavis partiu ao amanhecer para captar a poluição em Deli, que piora a cada Inverno à medida que a velocidade do vento diminui e o ar mais frio aprisiona os poluentes. Espuma tóxica causada por lodo e resíduos não tratados flutuam sobre o rio Yamuna.

No entanto, à primeira vista, a fotografia de Fadnavis parece ligeiramente surreal ao captar animais a viajar através de uma paisagem nebulosa de sonho. Apenas num segundo olhar mais atento é possível observar a justaposição chocante da natureza e da poluição causada pelo homem, numa paisagem em que se avista um arranha-céus e uma ponte ao fundo quase obscurecidos pelo nevoeiro contaminado.

Além do rebanho de vacas e búfalos a atravessar o rio — um dos mais sagrados da Índia — para pastar no lado oposto, havia pessoas a realizar rituais religiosos e a rezar nas margens, enquanto outras se banhavam, contou Fadnavis.

"Enquanto os humanos têm a escolha de entrar ou não nesta água poluída, os animais e pássaros interagem com a natureza de forma muito diferente", disse a fotógrafa. "Eles mantêm a sua rotina sem perceber as consequências que podem enfrentar."

Arlette Bashizi: Goma, República Democrática do Congo

Foto Arlette Bashizi

Arlette Bashizi vive em Goma, no Congo, e as suas fotografias retrataram, frequentemente, o conflito em curso entre o exército e os rebeldes, bem como com um recente surto de Mpox.

Por isso, Bashizi estava ansiosa por mostrar outro lado do país na One Fashion Week de Fevereiro, organizada por um designer de moda congolês. Em vez de fotografar a passarela, Bashizi decidiu aproximar-se dos modelos e dos maquilhadores nos bastidores, onde podia mostrá-los a preparar-se para o espectáculo e a interagirem uns com os outros.

"Depois de cobrir deslocamentos e guerra na região, cobrir cultura foi uma forma de mostrar ao mundo o que os jovens estão a fazer para unir e construir oportunidades numa região desestabilizada pela guerra", disse Bashizi. "Esta noite foi um lembrete do poder da arte e da cultura para unir as pessoas."

David Swanson: Deserto da Califórnia, Estados Unidos

Para a sua foto do Cometa C/2023 A3, também conhecido como Tsuchinshan-ATLAS, David Swanson escolheu os Trona Pinnacles no Deserto da Califórnia, a norte de Los Angeles. Os pináculos são depósitos de tufo, compostos principalmente de carbonato de cálcio, que se erguem de forma pontiaguda acima de um leito de lago seco. A sua aparência extraterrestre tornou-os uma escolha popular para gravações de filmes e anúncios.

Foto David Swanson

Swanson usou uma aplicação que o ajudou a descobrir onde o cometa seria visível no céu logo após o pôr-do-sol de 12 de Outubro. "Escolhi o dia em que foi visível pela primeira vez, mas neste ponto ainda estava baixo no horizonte", disse Swanson.

Ele conduziu até aos pináculos e examinou o céu. "Não o estava a ver e pensei que tinha descido demasiado no horizonte, mas depois lá estava ele!", conta. Ajustou o seu tripé e decidiu a exposição longa perfeita. "Lá estava ele, o Cometa C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS), algo que não veremos novamente nas nossas vidas."

Kim Kyung-Hoon: Yokohama, Japão

Os casamentos são uma celebração da vida e do amor em todo o mundo. No Japão, é tradicional que os casais vistam quimonos ou roupas formais antes do grande dia para posarem para "casamentos fotográficos" encenados. Os casais LGBTQ não podem casar legalmente, mas muitos gostam de fazer os "casamentos fotográficos", guardando as imagens como recordações ou para partilhar com amigos próximos e família.

Foto Kim Kyung-Hoon

Kim Kyung-Hoon pensou que fotografar estas sessões seria uma óptima maneira de mostrar um ângulo diferente dos casamentos. Muitos dos casais estavam reticentes em revelar a sua identidade nas imagens e, por isso, Kim captou-os de maneira a preservar sua identidade, apanhando as mãos, por exemplo, ou as suas costas. Isto não só lhes permitiria manter a sua privacidade, como reflectir sobre o facto de estas pessoas não poderem viver abertamente como casais na sociedade japonesa.

Nesta imagem, uma pessoa queer e uma mulher heterossexual posam, enquanto uma delas segura um guarda-sol. A fotografia foi feita por Kim como se se tratasse de uma silhueta. O guarda-chuva deu um "elemento elegante e culturalmente simbólico", disse ele. "Esta foto encapsula os meus dois objectivos: preservar a dignidade do casal, enquanto oferece uma reflexão comovente sobre as suas circunstâncias sociais."

Mohammed Salem: Khan Younis, Gaza

A fotografia de Mohammed Salem de um vestido de noiva rosa numa rua de Gaza, tirada a 7 de Outubro no primeiro aniversário de 7 dos ataques liderados pelo Hamas a Israel, combina tanto a morte como a vida, explicou. Atrás do manequim que exibe o vestido, vemos escombros de um edifício danificado e pessoas a transportar pertences.

Foto Mohammed Salem

"Há um vislumbre de esperança de que a vida continua, apesar da sua amargura, especialmente em Gaza, que tem sofrido há mais de um ano. Mas a vida tem de continuar", disse Salem.

Há poucos fotógrafos a cobrir Gaza agora, onde dois terços dos edifícios foram danificados ou destruídos e quase toda a população ficou sem abrigo. O próprio Salem não vê o seu filho bebé há meses depois de a sua esposa e do seu filho terem deixado o enclave, enquanto a sua própria casa foi destruída.

"Imagine só como um jornalista trabalha sem o essencial da vida", disse ele. "Apesar de tudo isto, não parei de trabalhar para relatar o que está a acontecer no terreno."

Adrees Latif: El Paso, Texas, Estados Unidos

Eliana, a mulher desta foto, é venezuelana, tem 22 anos e foi apanhada em rolos de arame farpado na fronteira EUA-México, quando tentava atravessar com as suas duas filhas pequenas para o Texas, em Março.

Foto Adrees Latif

O fotógrafo Adrees Latif encontrou-a escondida com alguns migrantes enquanto outros cortavam um buraco na cerca. "Após semanas de viagem para norte desde o seu país natal, Venezuela, a oportunidade que ela aguardava estava apenas a momentos de distância", disse Latif. "O seu objectivo era fazer uma corrida de 100 metros além da cerca de arame farpado, sem ser parada por soldados do Exército e policiais estaduais, em direcção ao muro fronteiriço, onde lhe seria permitido render-se às autoridades de imigração."

Assim que um espaço foi aberto, os migrantes começaram a correr. A filha de seis anos de Eliana, Ariana, atravessou com outro migrante venezuelano e logo atrás estava Eliana, que acaba por ficar presa no arame, carregando Chrismarlees, de três anos.

No momento da foto, um soldado da Guarda Nacional dos EUA chega e diz aos migrantes para voltarem. Eliana recuou, disse Latif. Cuidando dos cortes do arame, ela juntou-se aos restantes migrantes e disse que procuraria voltar.

A Reuters não conseguiu determinar o que aconteceu a Eliana ou às suas filhas após o incidente. A agência de Alfândega e Protecção de Fronteiras dos EUA recusou-se a comentar.

Danylo Antoniuk: Kiev, Ucrânia

A guerra da Rússia na Ucrânia arrastou-se para o seu segundo ano em Fevereiro, um conflito extenuante que a ONU diz ter matado mais de 12 mil civis, reduzido cidades a pó e levado cerca de 6 milhões de ucranianos a procurar refúgio no estrangeiro.

Foto Stringer

Para os fotógrafos ucranianos, a morte e destruição estão, por vezes, perto de casa. Danylo Antoniuk tirou esta fotografia a 15 minutos de onde vive, em Kiev. Foi o rescaldo de um míssil que atingiu um edifício residencial a 7 de Fevereiro, quando a Rússia desencadeou ataques de mísseis e drones sobre a capital ucraniana.

O rosto de uma mulher ainda está coberto de fuligem enquanto fala ao telefone, duas mulheres estão a abraçar-se e uma delas está a segurar dois cães com trelas, que pertenciam a um vizinho ferido no ataque.

"Trabalhar num ambiente como este é desafiante", disse Antoniuk. "Quer mostrar a história completa, mas não quer incomodar demasiado as pessoas com uma câmara, logo após terem tido uma experiência quase fatal." A foto, acrescentou ele, "mostra apenas uma das milhares de cenas que acontecem na Ucrânia todos os dias."

Issei Kato: Tóquio, Japão

Foi um início de ano difícil para o Japão. No dia de Ano Novo, o sismo mais forte em décadas matou dezenas de pessoas, destruiu edifícios e provocou incêndios no centro do país. Issei Kato estava no escritório de Tóquio, no dia seguinte, a editar as fotos do sismo e a preparar-se para o caso de ter de se deslocar a um dos locais quando recebeu um alerta noticioso: tinha havido uma colisão de aviões no Aeroporto de Haneda e uma aeronave estava em chamas.

Foto Issei Kato

Temendo um elevado número de vítimas, dada a época de viagens, Kato dirigiu-se para o local com um colega, descobrindo pelo caminho o melhor ponto de observação para uma fotografia. "Quando cheguei ao terraço do edifício do terminal do aeroporto, onde a fotografia foi tirada, a aeronave ainda estava em chamas e a segurança da tripulação e dos passageiros era completamente desconhecida", disse ele. No final, todas as 379 pessoas a bordo escaparam com vida, embora cinco membros da tripulação do outro avião envolvido na colisão — um avião de patrulha da Guarda Costeira — não tenham sobrevivido.

Cheney Orr: Piedras Negras, México

No início da noite de 24 de Fevereiro, um pequeno grupo de migrantes guatemaltecos aproximou-se do Rio Grande em Piedras Negras carregando os seus pertences, liderados pelo seu coiote (guia contrabandista) enquanto tentava atravessar para Eagle Pass, Texas. O fotógrafo Cheney Orr viu-os entrar na água. No início, pareciam nervosos, mas entusiasmados. Contudo, depressa se tornou claro que a corrente era forte e o grupo perdeu o equilíbrio, acabando por regressar ao lado mexicano. Depois, decidiram tentar novamente. Desta vez, o ambiente era mais sombrio. Um oficial da Guarda Nacional dos EUA chegou à margem oposta e gritou-lhes para voltarem, em espanhol, através de um megafone, avisando-os de que o rio era perigoso.

Foto Cheney Orr/Reuters

Quando chegaram ao centro e voltaram a perder o equilíbrio, separaram-se e foram arrastados pela corrente. Alguns homens vieram a correr para ajudar e conseguiram agarrar um deles, tirá-lo da água e reanimá-lo. Era o contrabandista, que foi escoltado para longe do rio pelas autoridades, juntamente com outros sobreviventes do incidente. A Reuters não conseguiu saber o seu nome ou o que lhe aconteceu depois. Orr localizou as famílias de dois dos migrantes que se afogaram na tentativa falhada de travessia — Rossanna, de 25 anos, e o seu companheiro, Widman, de 26 anos. Os números exactos são difíceis de obter, mas uma investigação recente do The Washington Post descobriu que, pelo menos 1107 pessoas, se afogaram ao tentar atravessar o Rio Grande entre 2017 e 2023.

Thomas Mukoya: Gidel, Sudão

Thomas Mukoya tirou esta fotografia de Robaika Peter, de 25 anos, e do seu filho, de 17 meses, gravemente desnutrido para um Relatório Especial da Reuters em Setembro sobre a fome no Sudão. Segundo funcionários da ajuda humanitária, o exército sudanês estava a bloquear a ajuda alimentar vital para milhões de pessoas porque temia que os fornecimentos caíssem nas mãos das forças paramilitares contra as quais estava a lutar.

Foto Thomas Mukoya/Reuters

Centenas de pessoas morriam diariamente de fome e de doenças relacionadas com a fome, concluiu o relatório. Os dois lados em guerra culparam-se mutuamente pela crise alimentar no Sudão e afirmaram estar empenhados em facilitar o fluxo de ajuda. Mukoya passou três semanas a trabalhar no Cordofão do Sul, um dos estados do Sudão. Durante a sua estadia, visitou o Hospital Mother of Mercy, em Gidel, nas Montanhas Nuba, onde encontrou Peter e o seu filho na ala pediátrica. Quando se encontra com pessoas que estão a sofrer, Mukoya disse que dedica tempo a estabelecer comunicação e a criar uma relação. "Tento dar-lhes muito espaço para falarem e contarem os seus problemas enquanto eu ouço", expressou o fotógrafo.

Adriano Machado: Porto Alegre, Brasil

À primeira vista, não é muito claro se o avião que estamos a ver está no céu ou se está, de alguma forma, a flutuar na água. Parece que os nossos olhos nos estão a pregar partidas. Na realidade, o jacto está parado num pátio inundado do aeroporto de Porto Alegre, no Brasil, durante as inundações de Maio que devastaram a região, matando pelo menos 170 pessoas e deslocando meio milhão. Adriano Machado tirou a fotografia com um drone. "Quando fiz o meu primeiro voo, mesmo seguindo os mapas, não consegui ver o aeroporto", disse ele. "Estava tudo inundado". No seu segundo sobrevoo com o drone, avistou a aeronave e conseguiu tirar quatro fotografias, mesmo quando a chuva se intensificou.

Foto Adriano Machado/Reuters

Christian Hartmann: Paris, França

Quando Christian Hartmann viu a cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, a 26 de Julho, presumiu que a vista do Caldeirão Olímpico suspenso, todas as noites, por baixo de um balão de ar quente, se tornaria emblemática dos Jogos. O desafio de Hartmann era enquadrar essa imagem dentro do Arco do Triunfo, um marco clássico parisiense. "Uma análise dos mapas de Paris mostrou-me um alinhamento perfeito entre a chama, os Campos Elísios e a esplanada do distrito empresarial de La Défense", disse ele.

Foto Christian Hartmann/Reuters

Ao cair da noite de 29 de Julho, Hartmann partiu carregando uma enorme lente teleobjectiva de 1200 mm para o local, a cerca de 6,3 km da chama. Os passageiros que por ali passavam questionavam-se sobre o que é que ele estaria a fotografar, uma vez que a chama era praticamente invisível a olho nu àquela distância. Mas à medida que o balão subia no céu escuro, o fotógrafo percebeu que tinha feito o cálculo ideal, acabando por ser recompensado com uma das imagens icónicas dos Jogos Olímpicos.

Stefan Wermuth: Paris, França

A fotografia de Stefan Wermuth das nadadoras artísticas da Equipa dos EUA a actuarem durante os Jogos Olímpicos de Paris, em Agosto, envolveu a utilização inovadora de câmaras robóticas subaquáticas. Foi a primeira vez que a equipa que cobria os Jogos Olímpicos pôde utilizar tecnologia que permitia que as câmaras se movessem lateralmente e seguissem as equipas na piscina, explicou Wermuth.

Foto Stefan Wermuth/Reuters

No passado, a câmara estava fixa numa posição. "A câmara que utilizei está numa caixa à prova de água fixada na borda da piscina", disse ele. "A caixa está posicionada de modo a que metade da lente esteja debaixo de água e outra metade acima. A câmara é totalmente operada a partir de um portátil." A lente da câmara estava totalmente ampliada, o que significa que apenas os atletas debaixo ou acima da água podiam estar focados. Nesta fotografia, o atleta acima da água, onde a visibilidade era mais clara, está focado. "O desafio da fotografia subaquática é que a água e os sistemas electrónicos não são os melhores amigos", disse Wermuth. "Mas quando se dão bem, produzem imagens fantásticas."

Carlos Barria: Teahupo'o, Taiti, Polinésia Francesa

Quando chegaram os Jogos Olímpicos de Paris, Carlos Barria recebeu a missão dos seus sonhos: a competição de surf no Taiti. Existem diferentes tipos de fotógrafos, explicou Barria — desde de guerra, moda e política, por exemplo — com diferentes competências adequadas à especialização. "Os fotógrafos de surf pareciam-me calmos, pacientes e discretos. Podem passar horas à beira de ondas a rebentar, criando formas místicas com água e luz", disse ele.

Foto Carlos Barria

Agora era a vez de Barria criar magia. Esta surgiu depois de a competição ter terminado e o recife ter ficado mais calmo. "Quando me coloquei debaixo de água, tudo ficou em silêncio", disse ele. "Havia apenas a forma da água, os tons da água e o poder do mar." No início, Barria falhou a sua fotografia. Calculou mal uma onda e magoou o ombro no coral. As tentativas seguintes também falharam. Mas depois, aconteceu: "Um surfista apanhou uma onda, entrou no tubo e eu captei esse momento exacto a partir do silêncio do fundo do recife."

Ronen Zvulun: Jerusalém, Israel

Os homens, com as mãos levantadas para proteger os rostos, parecem quase estátuas — excepto um que conseguiu manter-se acima da confusão e ajudar o homem ao seu lado. O spray é tão intenso que obscureceu os seus rostos e o fundo, contribuindo para a impressão de um momento congelado no tempo e no espaço.

Foto Ronen Zvulun

Na realidade, a fotografia de Ronen Zvulun foi tirada durante uma cena caótica de protestos, com manifestantes a confrontarem-se com a polícia, agentes a cavalo, detritos a serem incendiados e o spray, que vinha de canhões da polícia. Os protestos, em Junho, aconteceram depois de Israel, com as suas forças militares esticadas por uma guerra em várias frentes, ter posto fim a uma isenção do serviço militar para estudantes judeus ultra-ortodoxos de seminários.

Kai Pfaffenbach: Innsbruck, Áustria

A fotografia desportiva, talvez mais do que outras, é frequentemente uma questão de "timing", de fracções de segundo, e foi esse o caso de Kai Pfaffenbach ao fotografar saltadores de esqui a treinar em Innsbruck em Janeiro, antes do prestigiado Torneio dos Quatro Trampolins. A fotografia que tirou do esloveno Timi Zajc parece surpreendente, quase como se mostrasse uma personagem de desenhos animados ou um esquiador sem cabeça. "Tentei ouvir o som dos esquis a descer a pista de lançamento e dar à câmara uma boa rajada de disparos, esperando não perder o curto momento em que o saltador fica visível", disse Pfaffenbach. "Desta vez, funcionou quase na perfeição: o "timing", a posição e a cor do fato de esqui encaixaram perfeitamente."

Foto Kai Pfaffenbach

Callaghan O'Hare: West Palm Beach, Flórida, Estados Unidos

Encontrar formas inovadoras de cobrir eleições pode ser um desafio. Para Callaghan O'Hare, uma forma é concentrar-se no que as pessoas estão a vestir. "Para mim, a moda é uma forma de as pessoas expressarem o seu entusiasmo por um candidato e que fala sobre quem elas são fora do contexto do seu voto", disse a autora da fotografia.

Foto Callaghan O'Hare

Neste caso, ela foi atraída por um casal que usava roupas combinadas numa festa de acompanhamento do dia das eleições, a 5 de Novembro na Flórida, para apoiar o seu candidato à presidência dos EUA, Donald Trump. Embora estejam de costas para nós, o rosto de Trump aparece várias vezes nos seus casacos. "Eles escolheram coordenar as suas roupas e literalmente usar os seus corações nas mangas", disse O'Hare. "Nem é preciso ver os rostos do casal para saber o quão entusiasmados estão com os eventos da noite eleitoral."

Kevin Lamarque: A bordo do Marine Two, Estados Unidos

Esta fotografia da vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, no Marine Two enquanto fazia campanha para a sua candidatura à presidência, que acabou por não ter sucesso, foi, segundo o fotógrafo Kevin Lamarque, "um momento completamente inesperado". Lamarque estava sentado a alguns lugares de distância da candidata democrata durante o curto voo em Agosto. Era o único fotógrafo de notícias presente e Harris estava a fazer uma pausa no trabalho de campanha e tinha pegado na câmara do fotógrafo oficial da Casa Branca sentado à sua frente.

Foto Kevin Lamarque

"Imediatamente apontei a minha câmara para ela para captar este bom momento, e foi então que ela apontou a câmara directamente de volta para mim e prosseguimos a fotografar-nos um ao outro", disse Lamarque, acrescentando que a iluminação causou alguns desafios técnicos. Mas a fotografia funcionou. "Penso que o que realmente tornou a imagem única foi o sorriso maroto de Harris. Foi um momento de diversão para ambos e um breve vislumbre da personalidade por detrás da política", confessou.