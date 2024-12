Natas, canela e café à beira do Equador

Não há tuk-tuks em correrias frenéticas pelas ruas de Kuala Lumpur, nem nada semelhante. As grandes cidades do Sudeste Asiático, Ho Chi Minh, Singapura, Jacarta, Manila, Banguecoque, Kuala Lumpur, são singulares em inúmeros aspectos, e não apenas nos modos como os seus largos milhões de pessoas se deslocam. São diferentes, naturalmente, as rotinas e a forma como os espaços públicos são ocupados e vividos. Mas há, para o que pode interessar ao leitor ou ao viajante português, pelo menos um denominador comum nas predilecções gastronómicas — na verdade, nem é o único se pensarmos na popularidade quase pan-asiática do nasi goreng, da noodles soup, dos rebentos de soja, do chá ou dos condimentos sempre alarmantemente picantes.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt