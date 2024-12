Festivo ano novo! Eis 12 festas para entrar em 2025

Pelo país fora, há festas com música, glamour e encantos para todas as gerações. Escolhemos uma dúzia para sair à rua (e que não pesam na carteira).

Porto com festa rija

Nuno Ribeiro, Rui Veloso e o DJ set de Carolina Torres na Avenida dos Aliados. Julinho KSD, Branko e Sónia Trópicos nos Jardins do Palácio de Cristal. Assim se faz a festa à moda do Porto, no último dia do ano, a partir das 22h.

Ao soar das 12 badaladas, as atenções viram-se para a Câmara Municipal do Porto, onde acontecem oito minutos de fogo-de-artifício e um espectáculo multimédia de 20 minutos, cortesia do Grandpa’s Studio. Já em 2025, e mantendo a tradição, há Concerto de Ano Novo pela Banda Sinfónica Portuguesa nos Aliados (dia 1, às 16h).

Coimbra cheia de encanto

A cidade dos estudantes torna a elevar a fasquia para dar as boas-vindas ao ano novo. O desfile arranca a 28 de Dezembro e estende-se por quatro dias, sempre a partir das 21h30, nestes termos: 17 concertos distribuídos por três palcos na Baixa de Coimbra – Praça do Comércio, Largo da Portagem e Praça 8 de Maio, com uma perninha ainda no Mercado Municipal D. Pedro V – e dez minutos de fogo-de-artifício junto ao rio Mondego, para assinalar a passagem para 2025.

A dar corpo ao lote de 14 artistas e 30 horas de música estão nomes como Kura (dia 29), Richie Campbell e Deejay Kamala (30), Matias Damásio, Pete Tha Zouk, Átoa e Revival Music (dia 31).

Figueira da Foz junto ao forte

Com o palco montado em frente ao Forte de Santa Catarina, na Avenida de Espanha – em vez do inicialmente previsto na Avenida 25 de Abril –, e também com quatro dias de festa, o programa desenhado pela autarquia é encabeçado por Rui Veloso (dia 28), Iolanda (29), HMB (30) e Slow J (31).

Os concertos começam às 22h30, excepto no primeiro dia, em que arrancam uma hora mais cedo. O espectáculo pirotécnico ao virar do ano também não falta à chamada.

Lisboa entre gerações

A capital há-de entoar Na cabana junto à praia, Cai neve em Nova Iorque, Como o macaco gosta de banana, Um grande, grande amor ou A minha música. A culpa é de José Cid e da sua mestria para conduzir festejos deste género, mais que comprovada em ocasiões anteriores – incluindo ali, na Praça do Comércio.

O encontro está marcado para as 21h30 e não se espera menos do que um desfile de êxitos do profícuo octogenário, com um eventual piscar de olho ao recém-lançado álbum Depois Logo Se Vê. O veterano só deixará o palco para passar o holofote a Mickael Carreira. Mas não antes de se soltar um Viva 2025! num fogo-de-artifício de dez minutos a resgatar as atenções para os céus e para o reflexo no Tejo.

Almada com o glamour de Aurea

O grande réveillon de Almada tem lugar à beira-Tejo, junto à Fragata D. Fernando II e Glória, a partir das 22h30. A festa começa com a soul-pop de Aurea, que tanto dá um aroma a uma certa época dourada do género como traz um vibrante travo de actualidade que não a impede de viajar por outros territórios.

É com essas notas de glamour que se entra no novo ano e, depois do tradicional postal de pirotecnia, se recebem as batidas da “magnética” DJ Zanova.

Sesimbra a mergulhar em 2025

No mapa de passagens de ano originais, Sesimbra é ponto obrigatório. Com uma tradição que remonta a 2006, nascida de uma brincadeira de um grupo de amigos, o Réveillon Subaquático leva dezenas de mergulhadores a pegar nas suas botijas e lanternas e a fazerem-se ao fundo do mar numa coreografia que inclui um jogo de luzes projectado para a superfície. A novidade deste ano são quatro algarismos iluminados, cada um com dois metros de altura, colocados em embarcações fundeadas na baía para compor o número 2025.

Em terra, a festa faz-se na Marginal, a partir das 22h, com artes circenses, ritmos latinos e a DJ MdM a comandar uma viagem musical que vai dos anos 1980 à actualidade. A compor o postal lá estará o espectáculo de fogo-de-artifício, a iluminar a baía nos primeiros dez minutos do novo ano.

Setúbal à bela baía com The Gift

Ainda em modo de celebração do 30.º aniversário que cumpriram no ano que ora finda, os The Gift levam a festa a Setúbal, apetrechados das canções mais emblemáticas do seu percurso e de todas as tonalidades que a sua música já assumiu – mesmo que se trate de um Fim de Ano Azul, como é da praxe em terras sadinas.

O espectáculo começa às 22h30 “numa das mais belas baías do mundo”, como não se cansa de frisar a autarquia organizadora. A mesma baía que, depois do concerto de Sónia Tavares e comparsas, serve de cenário ao espectáculo de luz e cor no céu e no Sado. A partir dali, DJ Tó Patronilho assegura a dança até às quatro da manhã.

Dino e humor para Sines

Destacado e premiado inventor de um Mundu Nôbu (álbum de 2018) filtrado por soul, hip-hop, electrónica, batuque e funaná – e iluminado por uma boa dose activismo – Dino D’Santiago vai a Sines espalhar a palavra à Avenida Vasco da Gama, a partir das 22h30.

Às 12 badaladas, é a pirotecnia a dar espectáculo na baía. Entramos em 2025 mas recuamos no tempo, à transição dos anos 1990 para este milénio, para escutar o espólio esgravatado pela dupla de DJ Insert Coin – formada pelo humorista Joel Rodrigues e o radialista/apresentador João Paulo Sousa –, seguida das insolências bem-humoradas do gira-disquista Fernando Alvim.

Albufeira com drones aos pontapés

De pé na areia e mar à vista, Albufeira prova que nem o céu é um limite e atrai os convivas à Praia de Pescadores para o seu Carpe Nox, um réveillon de “magia, deslumbramento e inovação, num espectáculo em terra, no mar e no ar”, destaca a autarquia.

Tudo começa a 30 de Dezembro, às 22h, com o algarvio Dino D’Santiago a aquecer as hostes no mesmo palco que, no dia seguinte, à mesma hora, recebe os Xutos & Pontapés e os seus hinos rock que atravessam gerações. A meia-noite faz-se anunciar com a entrada em cena de “uma banda sonora épica e original sincronizada com 500 drones, pirotecnia, lasers e efeitos especiais”.

Em cada um dos serões, cabe respectivamente aos DJ Ana Isabel Arroja e Diego Miranda manter os ânimos elevados até de madrugada.

Volta ao mundo em Faro

Na capital algarvia, a multidão converge para o jardim Manuel Bívar, para encontrar os D.A.M.A., presenciar a parceria de Moullinex (Luís Clara Gomes) com GPU Panic (projecto de Gui Tomé Ribeiro, dos Salto) e ainda dar uma espécie de volta ao mundo.

A função abre com a actuação da dupla de produtores a 30 de Dezembro, às 22h30. No dia seguinte, faz-se ouvir a combinação de pop, ritmos dançáveis e alguns ensinamentos do hip-hop que tem feito o sucesso dos D.A.M.A.. Esta é antecedida, às 21h, pelo passeio musical pela pop mundial que é o espectáculo Around the World (dos mesmos produtores de Revenge of the 90’s e Revenge of the 2000’s), que volta ao palco depois do tradicional fogo-de-artifício.

Em Lagos, brilho longo

É com “um deslumbrante fogo-de-artifício à meia-noite, um dos mais longos do Algarve”, que a Câmara Municipal de Lagos convida a celebrar o fim deste ano bissexto, a partir das 22h30, na Praça do Infante.

Enquanto a meia-noite não chega, solta-se o sotaque jamaicano de Richie Campbell, anfitrião musical de uma noite que também conta, antes, com Michie (talento local) e, depois, com as selecções do DJ Rhythm.

Funchal monumental

No que toca à arte de bem receber o novo ano, a ilha da Madeira não deixa os créditos por mãos alheias. Com oito minutos de duração e focos em quase 60 estações, o espectáculo deste ano é inspirado nos azulejos madeirenses e precedido por “20 minutos de animações que combinam pirotecnia e efeitos multimédia”.

É certo que é este fogo-de-artifício monumental na baía do Funchal que está no centro das atenções, mas os festeiros têm mais cenas para saborear. No Parque de Santa Catarina, e também com vistas privilegiadas, há animação a partir das 20h30 com Seca Pipas, The World of Pandora, DJ Sil e o projecto 70’s, 80’s, 90’s Forever.