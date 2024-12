Xadrez: calças de ganga levam Carlsen a abandonar Mundial de ritmos rápidos

Magnus Carlsen, uma das maiores figuras do xadrez actual, abandonou o Campeonato do Mundo de ritmos rápidos, em Nova Iorque, na sexta-feira, depois de a FIDE (federação internacional) ter impedido o norueguês de participar numa ronda do torneio por usar calças de ganga.

Em comunicado, a FIDE afirma que o código de vestuário foi concebido para "garantir o profissionalismo e a equidade de todos os participantes", acrescentando que tinha aplicado uma multa de 200 dólares a Carlsen e que lhe tinha dado a oportunidade de mudar prontamente de calças, proposta que o número um mundial rejeitou.

Magnus Carlsen, campeão do mundo de xadrez entre 2013 e 2023, alegou que tinha tido um almoço antes da ronda e teve de mudar de roupa rapidamente. "Vesti uma camisa, um casaco e, honestamente, nem sequer pensei em calças de ganga, nem sequer mudei de sapatos", afirmou o norueguês ao site especializado Take Take Take.

"Nem sequer pensei nisso... Em primeiro lugar, recebi uma multa, o que é bom, e depois recebi um aviso de que não seria emparelhado se não fosse mudar de roupa. Disseram-me que o poderia fazer depois da terceira ronda de hoje. Eu respondi: 'Mudo amanhã, se não houver problema, nem sequer me apercebi disso hoje', mas eles disseram: 'Bem, tens de mudar agora'. Nessa altura, tornou-se um pouco uma questão de princípio para mim".

O jogador de 34 anos acrescentou que não irá recorrer da decisão, mostrando-se desencantado com a modalidade: "Honestamente, estou demasiado velho nesta altura para me preocupar muito. Se é isto que eles querem fazer... Acho que dá para os dois lados, certo? Ninguém quer recuar e é aqui que estamos. Por mim, tudo bem. Provavelmente vou para um sítio onde o tempo é um pouco melhor do que aqui".