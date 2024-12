Sp. Braga vence Sporting e conquista primeira Supertaça de futsal

À terceira foi de vez. Depois das tentativas falhadas de 2007 e 2013, o Sp. Braga conquistou neste sábado a Supertaça portuguesa de futsal, ao derrotar o Sporting, por 2-1.

No pavilhão Municipal da Póvoa de Varzim, os minhotos adiantaram-se no marcador por Ygor Mota (15’), mas viram os “leões” empatarem pouco depois, aos 17’, por Zicky Té. E foi com 1-1 no marcador que se atingiu o intervalo.

No segundo tempo, o Sporting esteve quase sempre por cima, ainda enviou um par de bolas aos ferros e criou mais ocasiões, mas um golo de Tiago Brito, aos 30’, resolveu o encontro a favor dos minhotos.

Sob orientação de Joel Rocha, os bracarenses estreiam-se a vencer na competição e juntam o troféu à Taça de Portugal, arrebatada no final da época passada.