Morreu Olivia Hussey, a Julieta de Shakespeare — e de Zeffirelli — dos anos 60

Antes do Romeu e Julieta de Baz Luhrmann, antes das releituras de Shakespeare por Kenneth Branagh que tentaram colocar o bardo de Stratford-Upon-Avon mais perto da chamada cultura pop, antes portanto de Leonardo diCaprio e de Claire Danes mas com equivalente, ou ainda maior, notoriedade e turbilhão mediático, houve em 1968 o Romeu e Julieta de Franco Zeffirelli e o seu cast de dois adolescentes desconhecidos, Olivia Hussey e Leonard Whiting, escolhidos em Londres de entre 800 candidatos. A Julieta desse final dos anos 60, a senhora Hussey, vencedora de um Globo de Ouro por esse papel, morreu aos 73 anos, anunciou a família - Leonard tem hoje 74 anos.

“Olivia era uma pessoa notável cujo calor, sabedoria e pura bondade tocaram a vida de todos os que a conheceram”, afirmou a família, num comunicado publicado na rede social Instagram, na sexta-feira. Sobrevivem-lhe o marido, três filhos e um neto.

Foto Olivia Hussey e Leonard Whitting fotogafados para a Vogue em 1968 Karen Radkai?

A actriz, de origem argentina, tinha 15 anos quando ela e Leonard Whiting, nascido e criado nos bairros sociais de Londres e então com 16, interpretaram os amantes de Shakespeare. Tornaram-se incrivelmente populares, tendo resultado em cheio o fazer corpo de Zeffirelli com o espírito desse final dos anos 60 escolhendo actores que tinham alguma experiência teatral mas nenhuma em cinema. E ela um inglês tocado pelo sotaque sul-americano, ele completamente cockney. Essa inocência e eventual atabalhoamento com os versos de Shakespeare, era esse o princípio do projecto de Zeffirelli, eventualmente também o seu golpe publicitário uma vez que o espectáculo começou desde logo com a escolha dos protagonistas, diriam alguma verdade sobre a tragédia, sobre as regras de uma sociedade e sobre o amor. Mas podia isso, também, ser uma violação da vulnerabilidade dos seus intérpretes?

Em 2023, os dois apresentaram queixa contra a Paramount Pictures por uma cena de nudez não consensual que, alegaram, envolveu fraude, abuso sexual e assédio. Mostra, por momentos, as nádegas nuas de Whiting e os seios nus de Hussey. Mas uma juíza do Tribunal Superior de Los Angeles decidiu aceitar uma moção da Paramount Pictures e arquivar o processo. Alison Mackenzie determinou que não havia argumentos persuasivos em favor da ilegalidade da cena, que ela não equivalia a pornografia infantil e está protegida pela Primeira Emenda à Constituição dos EUA. Na verdade, em público os actores sempre se referiram de forma afectuosa ao filme e a Zeffirelli ("ele é um génio", disse Olivia; "é como um pintor renascentista", disse Leonard), centrando o desconforto e a dificuldade de Romeu e Julieta nas sequências de luta.

O advogado dos actores disse na altura que pretendia apresentar em tribunal federal outra versão do processo. “Acreditamos firmemente que a exploração e a sexualização de menores na indústria cinematográfica devem ser enfrentadas e tratadas legalmente para proteger os indivíduos vulneráveis de danos e garantir a aplicação das leis existentes”, disse em comunicado o advogado Solomon Gresen.

O filme foi um sucesso na época e foi visto por gerações de estudantes que estudavam a tragédia de Shakespeare.

Franco Zeffirelli, que morreu em 2019 aos 96 anos, teria inicialmente dito aos seus dois atores que iam usar roupas íntimas cor de pele na cena que no argumento está colocada no final do filme e foi rodada nos últimos dias de filmagens. Acabaram por ser filmados nus: Zeffirelli ter-lhes-á dito que deviam actuar dessa forma "ou o filme iria falhar" e as suas carreiras prejudicadas.

Hussey e Whiting alegaram ter sofrido danos emocionais e angústia emocional durante décadas.