Francisca Carneiro Fernandes: “Encontrei um CCB com práticas de gestão muito erradas”

A exoneração inesperada da gestora Francisca Carneiro Fernandes pela ministra da Cultura, Dalila Rodrigues, espoletou uma polémica cultural, mas também política, com ecos fora do país. Uma polémica que se extremou quando, numa audição parlamentar, a ministra acusou a ex-presidente da administração do Centro Cultural de Belém (CCB) de ter pactuado com “compadrios, lobbies e cunhas” e atribuiu ao seu antecessor na pasta da Cultura, Pedro Adão e Silva, um “assalto ao poder” naquela que é uma das principais instituições culturais do país. Desde então, a contenda não deixou de ganhar tracção nos media e nas redes sociais, com sucessivos artigos de opinião a defender cada um dos lados da barricada. E voltará à Assembleia da República, onde muitos dos protagonistas deste caso serão chamados a responder aos deputados.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt