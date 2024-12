Estratégia conseguiria reduzir em metade a necessidade de sangue em Portugal

Vários países do mundo, incluindo Portugal, debatem-se com a escassez de sangue e os custos crescentes associados à saúde pública. Mas há uma estratégia que poderá revolucionar as políticas de saúde e as práticas hospitalares: falamos da gestão eficiente do sangue dos doentes (patient blood management, ou PBM na sigla em inglês), cuja concretização através de programas nacionais poderia estar associada a vários benefícios clínicos, económicos e de segurança dos doentes, segundo estudos recentes desenvolvidos em Portugal.

