Estas raras tigresas douradas tornam-se estrelas das redes sociais

Ava e Luna nasceram em cativeiro e apresentaram-se no jardim zoológico Chiang Mai Night Safari, na Tailândia, em Junho. Agora, são as estrelas das redes sociais pelos seus tons e pormenores únicos.

As raras tigresas douradas com pelagem de cor creme e olhos arregalados de um zoológico no norte da Tailândia tornaram-se sensações na Internet, depois de atraírem multidões para espectáculos onde foram treinadas para fazer truques.

Os tigres de Bengala (Panthera tigris tigris) de cor invulgar, como as irmãs Ava e Luna, ambas com três anos de idade, só se encontram em centros de reprodução animal ou jardins zoológicos e não na natureza, explicou Patcharee Pipatwongchai, o treinador de tigres do Night Safari de Chiang Mai.

As irmãs gémeas, nascidas em cativeiro, fizeram a sua estreia no jardim zoológico em Junho e tornaram-se uma sensação depois de terem sido apresentadas nas redes sociais, como o Instagram, onde já contam com 17 mil seguidores.

As gémeas atraem multidões na arena de 500 lugares do jardim zoológico, em espectáculos quatro dias por semana, onde fazem truques ao lado do seu treinador.

“Ao ver este tigre, penso que é incrivelmente inteligente e capaz de fazer performances surpreendentes como esta. Estou contente por Chiang Mai ter animais tão inteligentes como atracção principal”, comentou Wirunya Punyokit, um visitante da cidade tailandesa.

A rara pigmentação dos animais resulta de genes recessivos, segundo o site dos Parques Nacionais da Tailândia, que lhes conferem um pelo e patas espessos e dourados e ténues riscas cor de laranja.

Antes das tigresas, um outro jardim zoológico tailandês a sul da capital Banguecoque, atraiu milhares de visitantes com outro animal-sensação da Internet: um hipopótamo bebé chamado Moo Deng.