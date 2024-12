Nevoeiro mantém quatro distritos sob aviso laranja até segunda-feira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu este sábado, 28 de Dezembro, avisos laranja para quatro distritos do continente, devido à persistência de nevoeiro que deverá manter-se até às 12h de segunda-feira.

Os avisos abrangem os distritos de Bragança, Viseu, Guarda e Vila Real onde se espera "nevoeiro com persistência superior a 72 horas, em especial em zonas de vale, com formação de sincelo", pode ler-se no site do IPMA.

Os avisos entraram em vigor às 15h deste sábado e vão manter-se até às 12h de segunda-feira, dia 30, nos quatro distritos.

O aviso laranja é o segundo mais grave de uma escala de três e alerta para uma situação meteorológica de risco moderado a elevado, em que as populações devem manter-se ao corrente da evolução das condições meteorológicas e seguir a orientações da Autoridade Nacional de Emergência Protecção Civil (ANEPC).

Abaixo deste existe o aviso amarelo, que alerta para situação de risco para determinadas actividades dependentes da situação meteorológica, e acima o aviso vermelho, o mais grave, que alerta para uma situação de risco extremo.

Até ao último ano não há qualquer outro aviso emitido pelo IPMA para Portugal continental ou arquipélagos.