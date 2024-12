Uma morte e dois feridos após disparos no Palácio do Gelo, em Viseu

Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas na sequência de disparos de uma arma de fogo ao final da tarde desta sexta-feira, 27 de Dezembro, no centro comercial Palácio do Gelo, em Viseu.

O alerta para a ocorrência foi dado pelas 18h18 à Polícia de Segurança Pública (PSP), accionada para a Avenida Dom Afonso Henriques, junto à entrada do Palácio do Gelo, com conhecimento de relatos de cidadãos feridos com arma de fogo.

"Chegados ao local, os polícias da PSP depararam-se com três vítimas — duas mulheres e um homem —, com ferimentos de arma de fogo", lê-se num comunicado divulgado pela PSP já perto das 21 horas desta sexta-feira. As vítimas, com idades entre os 23 e os 46 anos, foram transportadas para o Centro Hospitalar Tondela-Viseu, sendo que uma acabou por não resistir aos ferimentos.

"Lamentavelmente, uma mulher com 44 anos acabou por falecer já na unidade hospitalar. As outras duas vítimas encontram-se internadas e sob observação médica", acrescentam ainda as autoridades.

Para o local deslocaram-se elementos do INEM, PSP, Polícia Judiciária e Bombeiros Sapadores de Viseu.

Em declarações à SIC Notícias, pelas 20h10, o presidente da Câmara Municipal de Viseu, Fernando Ruas, revelava ter confirmação de uma morte e dois feridos, dada pelo comandante da polícia municipal, que se encontra no local da ocorrência.

Fonte do Hospital de S. Teotónio, em Viseu, contactada pela agência Lusa, também confirmou a entrada de duas pessoas, apresentando ferimentos por arma de fogo.