Plano de emergência: peritos querem avaliar “ganhos em saúde” e não só números

Para o Governo, mais de dois terços das 39 medidas urgentes e prioritárias do Plano de Emergência e Transformação na Saúde apresentado no final de Maio estão oficialmente “concluídas”, mas o coordenador do grupo de trabalho criado em Setembro para avaliar a execução deste plano, Carlos Robalo Cordeiro, defende que não basta divulgar números e catalogar as medidas, mas é preciso fazer uma análise mais fina que permita perceber quais foram “os ganhos em saúde”.

