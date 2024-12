Governo dá “via verde” aos privados para comprarem equipamento médico pesado. Hospitais públicos queixam-se de “concorrência desleal”

O Governo mudou as regras relacionadas com a instalação e entrada em funcionamento dos equipamentos médicos pesados, como o destinado a radioterapia oncológica ou a angiografia digital, determinando que apenas as unidades públicas têm de fazer um pedido prévio de autorização. Já para o sector privado e social, o processo fica simplificado, comparativamente com as regras anteriores: tem apenas de fazer uma notificação. A Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares (APAH) considera “inaceitável” que existam regras diferentes e alerta para a competição que poderá existir de recursos humanos especializados, no que considera validar uma “situação de concorrência desleal”.

