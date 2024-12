Erro de informação por parte da ULS Oeste levou SNS24 a enviar 10 utentes para urgência fechada

A análise preliminar efectuada pelos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) para apurar as circunstâncias em que uma criança foi encaminhada por um operador da linha SNS24 para a urgência pediátrica da Unidade Local de Saúde do Oeste (ULS Oeste) que estava fechada no dia de Natal aponta para "um registo inadequado de informação na plataforma SDM@SNS, por um dos interlocutores nomeados pela ULS Oeste", o que fez com que a urgência aparecesse na plataforma como estando aberta quando estava encerrada. Num comunicado enviado esta sexta-feira às redacções, a SPMS revela ainda que nesse dia foram enviados 10 utentes para aquele serviço.

