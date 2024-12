Cinco urgências fechadas no fim-de-semana

Cinco serviços de urgência vão estar encerrados no fim-de-semana, nas valências de pediatria, ginecologia e obstetrícia, de acordo com as escaladas do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

A informação disponível esta sexta-feira pelas 16h no portal do SNS indica que estarão encerradas as seguintes urgências: Obstetrícia do Hospital de Portimão, Ginecologia e Obstetrícia do Hospital de Vila Franca de Xira, Pediatria do Hospital Beatriz Ângelo (Loures), Obstetrícia e Ginecologia do Hospital das Caldas da Rainha e Ginecologia e Obstetrícia do Hospital de Santo André (Leiria).

Haverá ainda serviços a funcionar com restrições.

Reservado para as urgências internas e casos referenciados pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e pela linha SNS24 (808242424) estará o Hospital de Cascais Dr. José de Almeida, entre as 00h00 e as 24h00, nas valências de Ginecologia e Obstetrícia, bem como o Amadora/Sintra, em Pediatria (00h00 - 8h00 e 20h00 - 24h00) e em Ginecologia e Obstetrícia (00h00-24h00).

Na mesma situação vai estar a urgência de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital São Francisco Xavier (00h00 - 24h00), do Beatriz Ângelo, do Hospital de Abrantes, do Hospital de Santa Maria e do Centro Materno Infantil do Norte, no mesmo horário.

A urgência de Ginecologia e Obstetrícia do Garcia de Orta (Almada) vai receber apenas casos referenciados pelo CODU/INEM, entre as 00h00 e as 24h00, assim como o Hospital de São Bernardo, em Setúbal.

No total, estarão abertas cerca de 190 urgências.

Os serviços de saúde recomendam que os utentes liguem sempre para o número 808242424 antes de se dirigirem à urgência.

A Linha SNS 24 atendeu este ano mais de 3,4 milhões de chamadas, quase o dobro comparativamente ao mesmo período de 2023, sendo Dezembro o mês com maior número de atendimentos, revelam dados oficiais divulgados no dia 26 de Dezembr0.

Os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), gestor da Linha SNS 24, atribuem este "resultado histórico" de chamadas atendidas este ano, mais 87% face ao mesmo período de 2023, à "expansão de serviços" resultantes de iniciativas como o projecto "Ligue Antes, Salve Vidas".