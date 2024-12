Aplicação Gov.pt que integra 16 documentos oficiais já está disponível

A aplicação Gov.pt, que pretende integrar as aplicações digitais do Estado num canal único com 16 documentos, como o Cartão de Cidadão, a Carta de Condução e o Seguro Automóvel, já está disponível, anunciou o Governo.

Criada para "modernizar e facilitar o acesso dos cidadãos aos serviços públicos", esta ferramenta está disponível de forma gratuita "nas lojas de aplicações para smartphones" e "unifica as plataformas ID.gov e Autenticação.gov", explica o Ministério da Juventude e Modernização, em comunicado enviado às redacções.

"Entre as funcionalidades, destaca-se a disponibilização de 16 documentos oficiais em formato digital, como o Cartão de Cidadão, a Carta de Condução, o Cartão do Aluno e o Seguro Automóvel, garantindo acesso rápido e simplificado", acrescenta.

Por outro lado, além de possibilitar a adesão à Chave Móvel Digital através da tecnologia biométrica, a aplicação permite ainda a "validação segura de documentos digitais e a assinatura digital qualificada com pleno valor jurídico, proporcionando segurança e agilidade aos utilizadores".

Outra das funcionalidades diz respeito à possibilidade de autenticação por QR Code.

"Para os cidadãos e empresas, a gestão centralizada das autorizações dos cartões digitais marca mais um passo na conveniência e segurança do sistema digital governamental", refere a mesma nota.

Segundo o Governo, esta é a primeira versão da Gov.pt, dado que "no futuro" a aplicação vai integrar outros serviços "incluindo notificações personalizadas para informar os cidadãos sobre obrigações e eventos relevantes".

"Contará ainda com um assistente virtual multilingue, desenhado para esclarecer dúvidas e fornecer informações detalhadas, bem como uma área reservada onde será possível consultar o histórico e o estado de todas as interacções realizadas", lê-se ainda.

Em Julho, o Governo apresentou um pacote de 15 medidas, tendo em vista simplificar e desburocratizar a relação dos cidadãos e das empresas com a Administração Pública.

Esta aplicação reforça, por um lado, "a abordagem omnicanal, com a integração entre canais digitais (portal e app) e físicos (atendimento telefónico e presencial) " e, por outro, permite que os "cidadãos possam optar, de acordo com sua preferência, pela forma mais conveniente de interacção com os serviços públicos", remata.