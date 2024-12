Pare de problematizar a vida!

É possível desenvolver uma estratégia para surfar com mais tranquilidade nos problemas do cotidiano.

Chegou o final do ano, aquela época em que nos reunimos com familiares e amigos para comemorar o Natal e o ano-novo. Nesse período, a gente tem a ilusão de que todo mundo deveria estar feliz e em paz. Sabemos, porém, que muitas vezes não é isso que acontece. Pessoas que não nos veem faz tempo, mas com quem temos uma suposta intimidade, conseguida através dos anos, se acham no direito de fazer perguntas e comentários sobre a nossa vida. Quando você vai casar? Não quer filhos? Separou? Ainda não encontrou emprego? Foi demitida outra vez? Engordou? Emagreceu? Quando vai voltar de vez para o Brasil?

O inquérito pode ser interminável. E ainda temos que aguentar recordações desagradáveis do tipo: “Lembra aquela vez que você bebeu tanto no Réveillon que acabou dando um beijo na boca do Zezinho?” Em geral, seguidas de uma gargalhada da plateia, essas revelações constrangedoras são capazes de tirar qualquer um do sério.

Nessas horas, é difícil não se irritar. Tanto que o The New York Times publicou um artigo sobre como se estressar menos nas festas de final de ano. Eu até gosto dos conselhos dos profissionais que eles entrevistaram — planejar a hora de chegar e de sair; fazer alguns intervalos durante o encontro para ficar sozinho ou com amigos mais chegados; sair de perto da pessoa desagradável para pegar uma bebida ou ir ao banheiro; e responder de forma respeitosa, mas sem revelar o que não quer ou deixando claro que o assunto incomoda.

Apesar de provavelmente úteis para muitas pessoas, essas estratégias não respondem uma questão que me intriga: por que algumas pessoas conseguem se sair bem nessas situações, com leveza, sem se incomodar tanto e outras ficam tão ofendidas a ponto de brigar? E, extrapolando para o dia a dia, por que algumas criam tantas confusões, na vida social e no trabalho, e outras parecem que estão sempre “de boas”? Tenho um amigo que diz que certas pessoas “problematizam a vida”, ou seja, transformam tudo em drama.

Claro que problemas reais existem e muitas vezes são terríveis. Claro que certas pessoas sofrem de questões psicológicas que atrapalham os relacionamentos interpessoais. Mas boa parte do que acontece conosco não tem tanta importância e pode ser resolvido sem escândalos ou brigas. Olhando em retrospectiva para o ano que passou, você reconhece situações que poderia ter encarado de maneira mais tranquila?

A ideia de enfrentar os problemas com mais leveza, mesmo quando a sensação de fim de mundo toma conta de nossas vidas, parece estar se espalhando. No final de novembro, o meme do Chill Guy (no Brasil, é conhecido como “um cara tranquilo”) viralizou nas redes. O personagem, um cachorro com um jeito relax, foi criado pelo artista americano Philip Banks para passar uma sensação de calma em meio ao caos. Hoje a hashtag #chillguy tem mais de 2 bilhões de vizualizações no TikTok, segundo uma reportagem da Folha de S. Paulo.

E como desenvolver a resiliência, uma casca grossa mesmo, para evitar reações explosivas e se tornar “um cara tranquilo” diante de situações estressantes? Existem técnicas físicas de respiração e exercícios, mas elas funcionam de maneira pontual. Para se manter centrado com mais constância e evitar crises de raiva, é preciso desenvolver uma espécie de aterramento.

Especialistas afirmam que podemos incrementar nossa capacidade de resistir em situações estressantes da mesma maneira que aumentamos nossa força física. A maneira mais importante de conseguir isso é ter uma sensação de propósito, uma conexão com algo maior, como uma religião, a família, os amigos e um trabalho que faça sentido. Quanto mais conectados e mais envolvidos com outras pessoas, mais fácil fica para mantermos o equilíbrio em situações que nos tiram do eixo.

Que tal começar o novo ano conectando-se com outras pessoas de acordo com a tradição italiana? Comer lentilha no primeiro dia do ano, logo depois da meia-noite, eleva desejos e intenções — como se inspirar mais no Chill Guy em 2025 — e atrai sorte e prosperidade. Assim, segue uma receita vegana deliciosa para a sua festa:

Lentilha aos 12 temperos

> 500 gr. de lentilha

> ½ cebola

> 3 dentes de alho

> 2 tomates

> 1 pimentão

> 2 cenouras

> 1 talo de salsão (opcional)

> Sal e pimenta do reino

> Cúrcuma (opcional)

> Orégano

> Alecrim

> Salsinha

> Fumaça líquida ou em pó (opcional)

Deixe a lentilha de molho por pelo menos 12 horas. Descarte a água. Coloque em uma panela, cubra com água e cozinhe. Se formar espuma em cima durante o cozimento, retire com uma colher ou uma espátula. Pique a cebola, o alho, os tomates, o pimentão, as cenouras e o salsão. Em outra panela, refogue primeiro as cebolas e o alho, depois, coloque os outros ingredientes e cozinhe bem até as cenouras ficarem quase macias. Se precisar, coloque um pouquinho de água. Acrescente os temperos, menos a salsinha.

Pode trocar temperos se quiser, como páprica no lugar da cúrcuma, não colocar a fumaça, etc. Pique bem o alecrim ou coloque em um ramo ou em um saquinho de pano que seja possível tirar depois. Quando as lentilhas estiverem também quase macias, junte o conteúdo das duas panelas e misture bem. Cozinhe até as cenouras e a lentilha ficarem macias. Pode fazer no dia anterior para pegar mais gosto. Na hora de servir, junte a salsinha picada. Pode comer com arroz ou pura, como uma sopa.

Feliz ano novo!