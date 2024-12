Stéfan Matarazzo, com festas inovadoras, que abalar estruturas das noites lusitanas

Os artigos da equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



O empresário Stéfan Matarazzo, conhecido por sua expertise na criação de ambientes vibrantes e exclusivos, continua expandindo sua marca de casas noturnas em Portugal. Após o sucesso da Posh Lisboa e Posh Porto, o empresário está prestes a inaugurar uma nova casa noturna em Lisboa, a Moon Club, e promete manter o ritmo de inovação com festas emblemáticas, como a Together, que agitará a noite de réveillon em três locais distintos.

Em entrevista exclusiva ao PÚBLICO Brasil, Matarazzo compartilha sua visão sobre o mercado de entretenimento noturno em Portugal, os desafios de administrar três espaços simultaneamente e os planos para o futuro de suas casas.

Com a inauguração da Posh Porto no início do ano e a abertura da Moon Club em Lisboa, a marca Posh se consolidou como referência no cenário noturno português. "A gestão de três casas é um grande desafio, mas quando você já tem uma fórmula que funciona, fica mais fácil replicá-la", afirma Matarazzo. A fórmula de sucesso inclui desde a seleção cuidadosa dos DJs até a colaboração de uma equipe dedicada, com mais de 40 funcionários, que garantem o funcionamento eficiente de cada casa.

A adaptação do conceito de Lisboa para o Porto foi um passo importante. "Tentamos levar para o Porto a mesma receita de sucesso que aplicamos em Lisboa. Estamos ainda em fase de adaptação, mas já conseguimos captar um público fiel", explica.

Neste fim de semana, as casas Posh terão eventos em simultâneo. No Porto e em Lisboa, a festa Brat, inspirada no último álbum de Charli XCX, promete agitar a cena underground. "A festa Brat é um evento temático, onde celebramos a estética do álbum e os artistas que estão em alta na cena indie, como Lorde e Troy Silva", comenta o empresário. Ele destaca que o público é convidado a vestir-se de acordo com a temática, criando uma atmosfera única, longe dos padrões convencionais das festas populares.

Réveillon

A virada do ano será marcada por uma programação especial em todas as casas. A festa de réveillon terá o tema Angels, e será dividida entre diferentes gêneros musicais. No Porto, os visitantes poderão escolher entre duas pistas: uma de pop e funk e outra de música eletrônica. Em Lisboa, a Posh receberá um público mais comercial, enquanto a Moon Club promete ser o destino dos amantes da música eletrônica. "A festa na Moon Club será até às 6 da manhã, seguida de um after party, que se estende até o meio-dia do dia 1º", revela Matarazzo, que promete uma noite de celebração sem interrupções.

A inovação do conceito está na continuidade da festa sem a necessidade de trocar de local. "Será uma noite prolongada, onde as pessoas não precisarão sair do espaço para continuar a diversão", diz o empresário, que também antecipa que haverá um buffet variado, com frutas, salgados e espumante, até a 1 da manhã.

Expansão internacional

Matarazzo não pretende parar por aí. Além de consolidar suas casas em Portugal, ele já está de olho em outros mercados internacionais. "Em 2025, vamos continuar com a nossa agenda internacional. Estarei em Espanha para uma festa nas Ilhas Canárias no dia 27 de dezembro, e em janeiro, vamos realizar uma edição da Together em Cancún", revela. A grande edição de 2025, porém, acontecerá em Lisboa, durante a EuroPride. "Esperamos reunir entre 3 mil e 4 mil pessoas nesse evento. Estamos preparando algo grandioso para a cidade", conta ele, que promete um evento de proporções épicas.

Ao olhar para o futuro, Stefan Matarazzo está focado em consolidar seus espaços em Lisboa e Porto. "Não queremos apenas abrir casas noturnas, mas transformá-las em locais de referência, abertos para todos os tipos de eventos. Em 2025, nosso objetivo é fortalecer esses espaços para que continuem sendo bem-sucedidos no mercado", afirma.

Com o seu compromisso em oferecer experiências únicas e de qualidade, Matarazzo segue apostando na inovação, na música de vanguarda e na criação de ambientes que atraiam tanto o público local quanto os turistas de todo o mundo.