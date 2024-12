Imigrantes terão de apresentar contrato de trabalho para registro na Segurança Social

Os artigos da equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



Acesso gratuito: descarregue a aplicação PÚBLICO Brasil em Android ou iOS.

As empresas com sede em Portugal podem contratar trabalhadores estrangeiros mesmo que eles não tenham o Número de Identificação de Segurança Social (NISS). Mas, para obter o registro na Segurança Social, a Previdência de Portugal, os imigrantes terão de apresentar o contrato de trabalho.

Essas explicações constam em nota oficial divulgada nesta sexta-feira (27/10) pela Segurança Social, e vêm depois de uma série de reclamações de trabalhadores, que não têm conseguindo se registrar no órgão. A Alegação da Segurança Social para a negativa dos pedidos é a de que o NISS só pode ser concedido aos cidadãos com autorização de residência em Portugal.

Essa orientação, segundo informou ao PÚBLICO Brasil associações que trabalham com imigrantes, foi repassada à Segurança Social pelo próprio governo, depois do fim da manifestação de interesse, ferramenta com qual estrangeiros podiam se regularizar em Portugal. A direção da Segurança Social justificou às entidades que não havia como facilitar a concessão do NISS sem o título de residência.

Diz a nota: "As entidades empregadoras podem celebrar contratos de trabalho com cidadãos estrangeiros, mesmo que estes não possuam o Número de Identificação de Segurança Social (NISS). O contrato de trabalho é o elemento fundamental para que seja atribuído NISS a um cidadão estrangeiro".

A Segurança Social complementa: "Não é necessário que o NISS conste no contrato de trabalho, pelo que as entidades empregadoras não precisam de aguardar que o trabalhador tenha o NISS para celebrar o contrato de trabalho".

Caberá às empresas, após a atribuição do NISS pela Segurança Social, comunicar o vínculo laboral por meio da "Segurança Social Direta, assegurando o cumprimento das suas obrigações contributivas".

Contribuições bilionárias

Os trabalhadores estrangeiros têm sido fundamentais, segundo o jurista João Roseira, do escritório de advocacia Martins Castro, para garantir a sustentabilidade do sistema previdenciário de Portugal.

Somente os brasileiros contribuíram, em 2023, com mais de 1 bilhão de euros (1 mil milhões de euros ou R$ 6,4 bilhões) à Segurança Social. Neste ano, os repasses dos brasileiros aos cofres públicos devem passar de 1,4 bilhão de euros (1,4 mil milhões de euros ou R$ 9 bilhões).

Segundo a Segurança Social, "a regularização da situação contributiva é essencial para garantir o acesso aos direitos e benefícios previstos no sistema de segurança social, contribuindo para a proteção dos trabalhadores e para a sustentabilidade do sistema".