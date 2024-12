Montenegro “atónito” e “perplexo” com reacções às acções policiais

Primeiro-ministro rejeita as críticas que tem recebido em reacção à acção policial no Martim Moniz e recusa o rótulo de “extremista”.

Luís Montenegro diz-se "atónito" e "muito perplexo" com as reacções à acção policial no Martim Moniz, em Lisboa, a que o primeiro-ministro se refere como um "esforço do Estado em garantir a tranquilidade das pessoas e uma prevenção de condutas criminais" e "uma plena integração dos imigrantes".

"Fico perplexo quando ouço determinados argumentos", afirma o primeiro-ministro, afirmando que os mesmos são "inusitados" e "injustificados". As declarações de Luís Montenegro foram feitas esta manhã, durante a cerimónia de tomada de posse do Secretário-Geral do Sistema de Informações da República Portuguesa (SIRP) e do Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna.

"Acho absolutamente impróprio que se possa considerar acções de natureza preventiva, policial, em contextos localizados, onde há histórico recente de prática reiterada de crime como uma expressão de governação extremista", declarou Montenegro, numa mensagem dirigida ao líder do PS, Pedro Nuno Santos. Embora não tenha referido o nome do secretário-geral socialista, Luís Montenegro recuperou a crítica de Pedro Nuno Santos, que questionou a legalidade do “espectáculo degradante” da acção policial que encostou imigrantes às paredes no Martim Moniz e classificou o Governo da Aliança Democrática como o “mais extremista das últimas décadas”.

Montenegro afirmou ainda que, do ponto de vista do seu executivo, "a segurança não é nem de direita nem de esquerda", mas "um bem da pessoa e da sociedade" que "convém preservar". "Não é uma ideia política do ponto de vista do pensamento, mas uma ideia política do ponto de vista do interesse da base do regime, para que cada um pense da maneira que quiser."

Para o primeiro-ministro, quem tem uma visão diferente desta "está num dos dois extremos: ou no demasiado securitário ou no extremo mais lírico, em que segundo o qual poderíamos prescindir das forças de segurança". Montenegro declarou ainda "incorrecta" que as operações levadas a cabo "de forma articulada" e em colaboração com entidades públicas fossem classificadas de instrumentalização das forças de segurança. "Este Governo não quer nem vai instrumentalizar as forças de segurança", assegurou. Mais ainda, Montenegro garantiu que "não há em Portugal nenhuma acção policial dirigida a uma comunidade específica, ficou bem patente na operação Martim Moniz, em que houve varias pessoas fiscalizadas com nacionalidade portuguesa".

A Inspecção-Geral da Administração Interna (IGAI) abriu, por sua iniciativa, um processo administrativo à acção das autoridades policiais no Martim Moniz na passada quinta-feira, com "solicitação de informações à PSP sobre a referida operação".