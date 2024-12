Os melhores fotolivros de 2024 para o P3

O ano de 2024 foi fértil no que à publicação de livros de fotografia diz respeito; o P3 entrevistou, ao longo do ano, fotógrafos que assinam alguns dos títulos que considera dignos de destaque. Ei-los, sem uma ordem específica:

Nothing Personal - The Back Office of War, Nikita Teryoshin, Gost Books

O livro é compacto e as fotografias que o integram resultam de vários anos de incursão do fotógrafo russo Nikita Teryoshin em feiras de armamento de todo o mundo. O tema é mais actual do que nunca, tendo em conta os inúmeros focos de guerra activos no presente, desde a Palestina, à Ucrânia, do Sudão à Birmânia. O que faz com que Nothing Personal se destaque dos demais fotolivros lançados em 2024 é o humor nele infundido pelo fotógrafo.

Existe algo de Martin Parr na estética de Teryoshin: o uso de cor saturada e do flash aproximam os dois artistas; o russo consegue, no entanto, encapsular o conceito de “banalidade do mal” na perfeição, ao apontar a lente aos bolos comemorativos em forma de míssil e ao colocar, como separadores, os slogans das empresas de armamento expositoras, como “70 years Defending Peace” (Kalashnikov) ou “See First, Kill First” (Saab AB) ou “We Believe Every Gun Should Always Shoot Like New, Whenever, Wherever, Forever” (Otis Defence), que, diante da realidade da guerra, fazem o leitor contorcer-se de culpa enquanto esboça um sorriso.

The End Sends Advance Warning, ​Todd Hido, Nazraeli Press

Existe algo de lúgubre, de nostálgico, até mesmo de apocalíptico em The End Sends Advance Warning – características que se repetem no trabalho fotográfico de Todd Hido, que, ao longo de décadas, procurou, com sucesso, transpor a beleza da realidade do subúrbio norte-americano para as suas imagens. Nas enormes páginas do livro editado pela Nazraeli Press, o leitor pode, literalmente, percorrer dezenas metros com o olhar e observar detalhes finos que só seriam possíveis numa edição de luxo. Cuidadosamente curadas, editadas, sequenciadas, muitas das fotografias do norte-americano parecem quadros pintados a aguarela ou frames de filme.

Model Citizens, Debi Cornwall, Radius Books

Guerra. Guerra. Guerra. Em 2024, a guerra dominou a agenda noticiosa e o “medo da bomba” pairou, mais uma vez, como uma nuvem negra sobre a Humanidade. Assim sendo, não é de estranhar que um dos livros em destaque em 2024, para o P3, seja Model Citizens, da fotógrafa Debi Cornwall. A norte-americana mergulhou fundo na psique do cidadão norte-americano e procurou o lugar ocupado pela guerra na sua identidade; encontrou o que descreve, em entrevista ao P3, como “nacionalismo militarizado” sustentado no medo do “estrangeiro”, na propaganda e na pós-verdade. A obra mordaz, editada pela Radius Books, inclui um poema intitulado The Unknown Citizen, de W.H. Auden, que descreve o cidadão modelo norte-americano; o texto em tudo contrasta com as imagens captadas por Cornwall e esse diálogo, rico, com várias camadas, dá que pensar sobre o presente e o futuro de todos com os EUA ao comando.

The History War, Larry Towell, Gost Books

The History War, da autoria de Larry Towell, é mais do que um livro de fotografia. O fotógrafo canadiano, do membro da Magnum Photos, documentou o conflito entre a Rússia e a Ucrânia desde 2014 até 2023, mas trouxe para as páginas do livro editado pela Gost Books muito mais do que uma (valiosa) retrospectiva fotográfica do mesmo; Towell reuniu materiais gráficos que encontrou no país ao longo das suas múltiplas viagens ao território e usou-os para, no livro, traçar o retrato histórico e identitário da Ucrânia.

O livro lembra o leitor que a guerra na Ucrânia não começou em Fevereiro de 2022, aquando da invasão russa, e que, apesar de o território estar continuamente sob o jugo externo, a identidade ucraniana e a sua luta pela autodeterminação têm séculos de história. “É necessário conhecer a história para compreendermos aquilo que os ucranianos estão a passar”, disse Towell numa entrevista ao P3, em Outubro, que vale a pena reler.

ROOF, Mário Cruz

O projecto tem mais de uma década, mas o livro foi lançado em 2024, o ano em que se celebraram os 50 anos do 25 de Abril. Timing perfeito. ROOF, do fotojornalista Mário Cruz, é um belo livro de fotografia a preto e branco que descreve dez anos de história da habitação, em Portugal, e que documenta uma reviravolta interessante, inesperada até: se, em 2013, muitos portugueses não podiam suportar os custos da habitação porque havia escassez de emprego, em 2023, com o país em situação de crescimento económico, o salário que muitos auferem não chega para suportar os cursos das rendas. O resultado é parecido: pessoas que vivem, sem condições básicas, em edifícios devolutos.

As fotografias de Cruz estão cheias do silêncio ensurdecedor que o cidadão português não deixa de ouvir há mais de dez anos. “O que para mim era muito importante era que não se conseguisse perceber se estamos diante de uma fotografia de 2013 ou de 2023”, disse ao P3, em Julho, referindo-se ao facto de não existirem legendas junto das fotografias que ajudem o leitor a situá-las, temporalmente. “Porque não se pode distinguir algo que continua.”

The Last Safe Abortion, Carmen Winant, Mack Books

Editado pela Mack Books, The Last Safe Abortion reúne fotografias recolhidas ao longo de quatro anos pela artista Carmen Winant nos arquivos fotográficos de universidades, museus e clínicas médicas e que dizem respeito à realidade da IVG entre 1973 e 2022 em vários estados norte-americanos. O livro, que mais se assemelha, do ponto de vista formal, a um álbum de fotografias caseiro, de páginas coloridas onde as fotografias surgem directamente impressas no papel, tem como objectivo chamar a atenção para a reversão, em 2022, da decisão do Supremo Tribunal dos EUA do caso Roe vs. Wade, que fez com que o país voltasse a 1973 em matéria de aborto legal. Winant, artista e escritora, partilha com o leitor a sua história pessoal, o seu exemplo enquanto mulher que passou pelo procedimento da IVG, para alertar para os perigos dessa alteração legislativa para quem, diante da proibição, procura interromper a gravidez de forma ilegal e não segura. Uma mensagem necessária.

Another America, Phil Toledano , L'Artiere

Atenção: Another America não é um fotolivro. É, sim, um livro que reúne imagens que foram geradas por inteligência artificial generativa à medida dos desejos de Phil Toledano com o objectivo de reescrever a história dos Estados Unidos da América, inventar factos e acontecimentos que nunca tiveram lugar. Não existe nelas qualquer verdade, apenas confabulação, fantasia, e alguma verosimilhança. A imagem de aspecto fotorrealista que sustenta cada falsidade fabricada pelo britânico, no entanto, faz o leitor duvidar. Com o projecto e o livro, Toledano quis colocar uma questão inquietante: “Depois da IA, como saberemos em que imagem poderemos acreditar?” Another America é um livro de estrutura simples, do ponto de vista formal, mas contém uma mensagem poderosa: sublinha a urgência de traçarmos, quanto antes, a linha que separa a fotografia da imagem fotorrealista para salvaguarda do valor testemunhal da primeira. “Porque a História falsa poderá, um dia, vir a ser realmente convincente.”