Ser Voluntário… no apoio a migrantes

Falar de migrações é falar da deslocação de pessoas, independentemente da extensão, da composição ou das causas — e inclui a migração de refugiados, pessoas deslocadas, pessoas desenraizadas e migrantes económicos.

Segundo a Organização Internacional para as Migrações (OIM), o número global de migrantes internacionais atingiu um número sem precedentes, superando os 244 milhões, o que inclui tanto migrações voluntárias (de pessoas que querem migrar em busca de melhores condições de vida), como involuntárias (pessoas que são obrigadas a migrar devido a situações sociais, políticas, ambientais).

Bem administrada e organizada, a migração traz importantes benefícios aos países de origem e destino, bem como para os migrantes e suas famílias, sendo, contudo, importante o trabalho e contributo de muitas organizações que disponibilizam respostas sociais a migrantes e respectivas famílias.

Em Portugal, por exemplo, um artigo do PÚBLICO dava nota de que as contribuições dos imigrantes para a Segurança Social já somaram 2198 milhões de euros, resultando num saldo positivo de 1818 milhões para a Segurança Social.

Desta forma, identificámos algumas oportunidade de voluntariado junto de instituições que trabalham na área das migrações.

A HOM - Humanity On The Move é uma associação sem fins lucrativos registada em Portugal. Foi criada em resposta à crescente hostilidade para com as pessoas refugiadas. A HOM reconhece a necessidade de avançar para uma humanidade para além das fronteiras para apoiar as pessoas refugiadas na reconstrução das suas vidas nas nossas comunidades.

A Associação Guineense de Solidariedade Social tem como missão apoiar, servir e defender a comunidade imigrante, nomeadamente a de origem guineense (mas aberta a outras comunidades imigrantes que solicitam apoio, incluindo a comunidade autóctone local). Esta associação tenta encontrar respostas adequadas às necessidades transmitidas através da informação, orientação e encaminhamento dos diferentes casos, prevenção de situações de exclusão e capacitação das pessoas ou famílias dos meios e recursos que lhes permitem construir um projecto de vida estruturado e autónomo.

A Associação de Migrantes de Torres Vedras (AMTV) tem como objetivo melhorar o processo de integração dos migrantes e fomentar a participação cívica e cultural na sociedade portuguesa. A AMTV surge da união de migrantes de diversas nacionalidades – brasileiros, croatas, espanhóis, moldavos, portugueses, russos, ucranianos, entre outros – que se conheceram através de algumas das ações realizadas pelo Centro Local de Apoio e Integração de Migrantes (CLAIM) de Torres Vedras;

A Associação de Apoio à Integração de Imigrantes e Refugiados trabalha para criar uma solução para famílias de refugiados e/ou migrantes que já se encontram em Portugal, findos os programas de integração existentes, e que se vêm com ajuda financeira reduzida, sem fonte de rendimento ou alojamento estável, ou que ainda se encontram em campos de refugiados ou centros de detenção, e pretendem ser reinstalados em Portugal, numa aldeia do interior do país, desenvolvendo aqui o seu programa de integração e criando um plano de vida para o seu futuro.

Para além da garantia de um alojamento este projeto visa também a formação e capacitação de todos os membros da família, e o acesso digno ao trabalho, criando condições para que estas famílias queiram ficar nos países de acolhimento a longo prazo ou de forma permanente.

Contactos A HOM - Humanity On The Move

Local: Porto

Contacto: laura.castro@humanityonthemove.pt Associação Guineense de Solidariedade Social

Local: Lisboa

Contacto: aguinenso@gmail.com Associação de Migrantes de Torres Vedras

Local: Torres Vedras

Contacto: amtv@amtv.pt Associação de Apoio à Integração de Imigrantes e Refugiados

Local: Guarda

Contacto: vanessa@larproject.com

Em colaboração com a Bolsa do Voluntariado da ENTRAJUDA