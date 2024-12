Gisèle Pelicot e o combate pelo fim da vergonha

Mostrou que uma vítima de violação não deve temer o olhar dos outros – a vergonha é do violador, que não deve ser premiado com o anonimato que o sistema criou para proteger a vítima.

“A vergonha tem de mudar de lado”, disse o advogado de Gisèle Pelicot. Aos 72 anos de idade, uma avó francesa ofereceu-nos um dos mais extraordinários exemplos de coragem do ano. Ela mostrou que uma vítima de violação não deve temer o olhar dos outros, nem ter vergonha do que aconteceu – a vergonha é do violador, que não deve ser premiado com o anonimato que o próprio sistema criou para proteger a vítima. Habitualmente, o nome desta não é revelado. A sua imagem não é exibida. O julgamento decorre à porta fechada. A tudo isso Gisèle Pelicot disse “não”. E com esse “não” ela passou de vítima de violação em massa a ícone do feminismo, transformando-se numa das grandes figuras de 2024.