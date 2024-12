No último final de semana do ano, o clima é de festa e diversão garantida

Quer saber a boa do findi? O PÚBLICO Brasil preparou um roteiro especial para a chegada de 2025.

O inverno chegou e o ano de 2024 está terminando. Com a chegada de 2025, teremos percorrido um quarto do Século XXI. Ou seja, o tempo passa muito rápido e aproveitar cada dia é muito importante. Entre confraternizações familiares e de amigos, o PÚBLICO Brasil foi atrás de opções diversas para os dias que antecedem o ano novo.

Além de espetáculos e shows, há as liquidações pós-natalinas no comércio. Quem resistiu aos apelos antes do Natal, pode encontrar algum item que desejava, agora, com desconto. É importante prestar atenção se realmente os valores estão atraentes e lembrar de deixar algum dinheiro guardado para não começar o ano com dívidas.

Sexta-feira, 27 de dezembro

No Clube B.Leza, que fica no Cais Gás 1, próximo ao Cais do Sodré, tem o último Forró do Piano do ano. O evento reúne vários artistas, como os cantores Camila Masiso e Cícero Mateus. Para receber os convidados, a professora Yse Góes faz um aulão de forró. A noite tem abertura e encerramento com o DJ Pastel. A festa tem início às 21h30 e promete muita animação.

No Coliseu do Porto Ageas está em cartaz o espetáculo Circo de Natal, que, desde 1941, anima o período natalino de Lisboa, tanto de crianças quanto de adultos. O especial deste ano foi idealizado por Afonso Cruz, vencedor do Prêmio da União Europeia para a literatura.

A apresentação faz uma verdadeira homenagem ao circo, com artistas vindos de várias partes do mundo, que mostram os clássicos da tradição circense e números contemporâneos. A concepção artística promete prender a atenção do público com números de equilibrismo, malabarismo, voos no trapézio, acrobacias, palhaços e muito mais. Espetáculos às 15h e às 21h. No sábado e domingo às 15h. Ingressos entre 10 e 20 euros.

Sábado, 28 de dezembro

O Samba Colaborativo, de Júlio Brechó, promove evento gratuito, das 15h às 20h, na Praça do Cais do Sodré. O Samba di Rua promete um cardápio de sucessos para animar a despedida de 2024.

Domingo, 29 de dezembro

Quem não abre mão de uma feijoada para a despedida de ano, o Boteco Dona Luzia oferece a iguaria, com muito samba em suas duas unidades: Avenida 5 de Outubro, 36D, no Saldanha, Lisboa; e na Rua Manuel Ferreira, 25A, em Linda-a-Velha.

Terça-feira, 31 de dezembro

A noite de Réveillon na cidade do Porto tem início na Avenida dos Aliados. A praça cercada por edifícios históricos, que tem no seu topo a Câmara Municipal, terá um palco para vários concertos. A programação tem início às 22h, com Nuno Ribeiro. À meia-noite, um espetáculo de fogos seguido do concerto de Rui Veloso. A festa continua com a DJ Carolina Torres.

Além dessa festa na Avenida dos Aliados, o Porto oferece opções como cruzeiros no rio Douro, com jantar e festa. Também haverá celebração nos Jardins do Palácio de Cristal, com show do cantor Branko e DJs.

Hotéis, restaurantes e clubes diversos estão com programações especiais para celebrar o ano novo. Em Lisboa, será inaugurado o Moon Club, um espaço que celebra a música eletrônica. Para a noite de inauguração, apresentam a festa Togheter, a partir das 22h.

Quando o dia amanhecer, haverá um After Party a partir das 7h, seguindo até o meio-dia. A noite contará com open bar de espumante e mesas com frutas, doces e salgados. Rua Figo Maduro, 3, ao lado do aeroporto.

Em Lisboa, a maior concentração de pessoas será, como todos os anos, na Praça do Comércio. O início da festa está previsto para as 21h30, com concerto de José Cid, e, após a contagem regressiva, com show pirotécnico de 13 minutos, quem sobe ao palco é Mickael Carreira. A Câmara municipal está divulgando uma série de recomendações para quem vai para a Praça do Comércio.

A Baía de Cascais será palco de um evento único, com 300 drones sincronizados formando desenhos e escrevendo mensagens. A seguir, será realizado o espetáculo com fogos de artifícios.

Para quem for para Cascais, muita atenção ao trânsito, que estará fechado das 22h às 2h nos seguintes pontos: Rotunda João Paulo II (Centro Cultural de Cascais) e Rotunda Filipe Nobre de Figueiredo (próximo ao jardim Visconde da Luz).

A festa de ano-novo na Fábrica Braço de Prata vai celebrar o Mundo, com um tema que leva a pensar sobre o planeta como habitat de todas as espécies e povos e que só existe Mundo na diversidade. Tanto nos concertos ao longo da noite, quanto nos menus de bebidas e comidas incluídos no valor da entrada, a festa oferecerá pratos de 16 nacionalidades diferentes e 12 atividades artísticas entre concertos, bailes e exposições.

Um dos grupos que vão se apresentar é o Brasil Sembala, formada pelos músicos Camila Masiso, Bibi Nobre, Hozana Matias, Juju na Batera e Rogério Pitomba, previsto para as 3h da manhã, no palco Nietzsche. São três tipos de bilhetes: baile a 15 euros; concertos e bailes, por 30 euros; e passaporte completo com jantar, concertos e bailes, ao custo de 55 euros. Tudo pelo aplicativo Shotgun.

No Mercado da Ribeira, tem o Reveillon Remember 80's, 90's 00's no Estúdio Time Out, com uma seleção musical do melhor dessas três décadas. A festa começa às 23h.

Já no Restaurante Pap'açorda que funciona no primeiro andar do mercado, a chef Manuela Brandão preparou um menu especial que inclui, nas entradas, canja de perdiz com ovo de cordoniz e poejos; nos principais, filetes de peixe-galo com molho de alcaparras e arroz de sultanas ou perna de cabrito assado no forno com batatinhas e castanhas; nas sobremesas, bolo de trufa de chocolate ou suspiro com frutos vermelhos e sorvete de amora. Para reservas: 213 464 811.

A equipe do PÚBLICO Brasil deseja um ótimo 2025 para todos.