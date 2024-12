Martin Puchner, Isabel Ruth, Irving Penn e as aventuras de 2024

É uma história de cópias, reciclagens e apropriações. A cultura não tem donos e só perde com purismos. É o que defende Cultura — Uma Nova História do Mundo, o melhor livro de não-ficção do ano para o Ípsilon (já viu os nossos tops?).

Falámos com o seu autor, Martin Puchner. Acredita que "tendemos a enfatizar a originalidade", quando a cultura é, na verdade, "um gigantesco projecto de reciclagem".

Cultura dá 15 exemplos históricos para o demonstrar: vai da história alternativa conjurada por Platão à Grande Onda de Kanagawa, do cristianismo etíope aos Lusíadas, do rinoceronte imaginado por Dürer em 1515 à influência do iluminismo no Haiti e na luta contra a escravatura. Mas Puchner tem uma favorita, como conta ao Ípsilon: o encontro de Firoz Shah Tugh, sultão de Deli, com um estranho pilar, em 1356.

Cultura é "um ensaio prodigioso sobre o universalismo da cultura e os muitos trânsitos que, ao longo de milénios, foram sendo forjados pelo contacto entre povos", escreve o historiador António Araújo, que lhe dá cinco estrelas.

Chama-se Isabel Ruth, tem 84 anos e muito por fazer e por dizer. A actriz de Os Verdes Anos estreia-se agora nos discos. Português Suave tem dez canções simples de uma mulher com melodias dentro dela. Luís Miguel Oliveira encontrou-se com ela para uma longa conversa sobre música, cinema e vida.

É uma das vozes "mais expressivas da literatura afro-brasileira contemporânea". Olhos D’Água, prémio Jabuti em 2015, e Canção Para Ninar Menino Grande marcam a estreia de Conceição Evaristo em Portugal. Isabel Coutinho conversou com a escritora.

Irving Penn "foi treinado para ser artista e era assim que ele se via", diz Jeff L. Rosenheim, curador de fotografia no Met, em Nova Iorque. "Penn era compulsivo em tudo o que dizia respeito à impressão laboratorial — nas suas mãos, cada negativo podia transformar-se numa miríade de possibilidades. Queríamos, por isso, contar todas as histórias que se revelam nas suas fotografias." Depois de Nova Iorque e São Paulo, a exposição Irving Penn: Centennial chega à Corunha. Na Fundação MOP convivem 174 imagens do homem que quebrou todas as regras da fotografia de moda. Maria Paula Barreiros visitou-a.

Nesta edição, a última de 2024, seleccionamos algumas frases das muitas que nos disseram durante o ano. A arte, a vida, o que fazemos neste planeta. Ouçamos Francis Ford Coppola, Yuval Noah Harari, Jon Fosse, Luísa Costa Gomes, Pedro Almodóvar, Yayoi Kusama, Patti Smith...

Também neste Ípsilon:

— Cinema: o ciclo dedicado a Jacques Demy, que acontece sobretudo no Nimas (Lisboa) e no Trindade (Porto); Aqui; Babygirl; e O Barco do Amor;

— Exposições: Disco, de Vivian Suter, no MAAT.

— Livros: Viena: Como a Cidade das Ideias Criou o Mundo Moderno, de Richard Cockett; e Desfile, romance de Rachel Cusk;

— Música: Sacrosun, de Ece Canli, com quem conversámos;

Desejo-lhe um excelente 2025, com boas leituras.

Ípsilon no Spotify: as nossas escolhas; Leituras: o nosso site de livros; Cinecartaz: tudo sobre cinema