Pelo menos 69 migrantes mortos após naufrágio de barco em Marrocos

Pelo menos 69 pessoas morreram, incluindo 25 cidadãos do Mali, depois de um barco que se dirigia da África Ocidental para Espanha ter naufragado ao largo de Marrocos a 19 de Dezembro, informaram as autoridades do Mali. O barco improvisado transportava cerca de 80 pessoas quando se afundou.

Apenas 11 pessoas sobreviveram, informou o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Mali num comunicado nesta quinta-feira, 26 de Dezembro, após ter recolhido informações para reconstituir o incidente. Foi criada uma unidade de crise para acompanhar a situação, que comunicará quaisquer novas informações, acrescentou.

A rota migratória atlântica entre a costa da África Ocidental e as ilhas Canárias, normalmente utilizada por migrantes africanos que tentam chegar a Espanha, registou um aumento em 2024. Anos de conflito na região do Sahel, que inclui o Mali, o desemprego e o impacto das alterações climáticas nas comunidades agrícolas são algumas das razões que levam as pessoas a tentar a travessia. A rota, que atravessa as costas atlânticas da Mauritânia e de Marrocos até Espanha, é uma das mais mortíferas do mundo.

Quase 5000 migrantes, um número sem precedentes, morreram no mar nos primeiros cinco meses de 2024 a tentar chegar ao arquipélago espanhol, disse a organização de direitos humanos Caminando Fronteras em Junho. A mesma organização estima que o ano de 2024 termine com um total de 10.457 vítimas mortais na fronteira marítima ocidental euro-africana. "O nosso relatório Direito à Vida documenta o período mais mortal alguma vez registado, com números devastadores com uma média de 30 mortes por dia", refere a Caminando Fronteras no relatório.

Entre as causas assinaladas pelo aumento do número de naufrágios, segundo a organização, está a priorização do controlo migratório em detrimento do direito à vida, a omissão do dever de ajudar e a criminalização de organizações sociais, por exemplo.