Jornalista italiana está detida há mais de uma semana no Irão

A jornalista italiana Cecilia Sala está detida no Irão há mais de uma semana, informou o Ministério dos Negócios Estrangeiros italiano, acrescentando que está a acompanhar o caso com a "máxima atenção".

Cecilia Sala, de 29 anos, trabalha para o jornal Il Foglio e para a empresa de podcasts Chora Media. Foi detida pela polícia em Teerão no dia 19 de Dezembro, informou o ministério num comunicado.

O Governo italiano "colaborou com as autoridades iranianas para esclarecer a situação jurídica de Cecilia Sala e verificar as condições da sua detenção", refere o comunicado. A Chora Media estabeleceu, numa nota separada, que Sala estava detida em regime de isolamento na prisão de Evin, em Teerão, e que não tinha sido dada qualquer razão para a sua detenção.

Não houve confirmação imediata da detenção por parte das autoridades iranianas.

Não ficou claro se a situação poderá estar relacionada com as tensões entre Roma e Teerão, depois de, na semana passada, o Irão ter convocado um alto diplomata italiano e o embaixador suíço, que representa os interesses dos Estados Unidos no país, por causa da detenção de dois cidadãos iranianos. Um dos homens foi detido em Itália a pedido de Washington.

Segundo a Chora Media, Sala partiu de Roma para o Irão no dia 12 de Dezembro, com um visto de jornalista válido, tendo realizado várias entrevistas e produzido três episódios do podcast Stories. Deveria ter regressado a Roma no dia 20 deste mês.

O embaixador italiano no Irão visitou Sala na prisão, na sexta-feira, disseram o ministério e a Chora Media. A jornalista também tem mantido contacto telefónico com a sua família.

A empresa de podcasts disse que a notícia da detenção de Sala não foi imediatamente tornada pública, uma vez que a família e as autoridades italianas esperavam que o silêncio pudesse ajudar a garantir a sua rápida libertação.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros exortou os meios de comunicação social a usar da "máxima discrição" em relação ao caso, enquanto a Chora Media lançou a hashtag #FreeCecilia.

"A sua voz livre foi silenciada e nem a Itália nem a Europa podem tolerar esta detenção arbitrária. Cecilia Sala deve ser libertada imediatamente", asseverou a empresa.