Túnel dos Almadas, no Porto, com acesso condicionado até Agosto

O Túnel dos Almadas, no Porto, ficará encerrado à circulação automóvel por uma noite por semana até ao final do mês de Julho de 2025.

Com início já em Janeiro e término previsto para o mês de Agosto, o Túnel dos Almadas, no Porto, estará encerrado uma noite por semana à circulação automóvel. O motivo prende-se com os trabalhos de monitorização geotécnica da empreitada da construção da Linha Rosa do Metro do Porto.

O objectivo desta monitorização está relacionado com a continuidade da avaliação dos comportamentos dos maciços e das infra-estruturas face à abertura dos túneis da nova linha, conforme avança o município em nota de imprensa, salientando que, neste momento, faltarão apenas escavar cerca de 200 metros sob a Praça de Mouzinho de Albuquerque.

Deste modo, a circulação estará proibida entre as 22h e as 02h, todas as quartas-feiras de Janeiro a Julho, com a excepção do dia 2 de Janeiro, quinta-feira, que também estará encerrado.