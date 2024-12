Do Rio de Janeiro até ao Bairro do Cerco: este barbeiro é um “escultor” de cabelos

Aos 13 anos, Israel Costa já cortava cabelos para ajudar a família que vivia numa favela do Rio. Hoje dá formação e foi assim que chegou a Portugal, onde gere uma barbearia no bairro portuense.

Ainda no Brasil, onde nasceu, tinha o sonho de ser jogador de futebol, mas desde cedo, quando começou a cortar cabelos ainda adolescente, que o caminho que se foi abrindo à sua frente desvendava que o seu destino seria outro. Durante algum tempo conseguiu conciliar as duas coisas, mas, primeiro por necessidade, depois por vocação, uma das duas actividades foi ganhando protagonismo e passou a ser objectivo de carreira. Por isso, chutou a bola para o lado, agarrou a tesoura, e tornou-se barbeiro. Trocou os pés pelas mãos, uma favela do Rio de Janeiro pelo Bairro do Cerco do Porto, e montou o seu negócio. Começou a fazer os primeiros cortes com 13 anos “aos irmãos e aos amigos”, agora gere uma barbearia onde, além de cortar, molda cabelos como se fossem matéria-prima para esculturas. Israel Costa foi adoptado pelo Cerco e quer continuar a inspirar outros com a sua história de vida e através da arte de esculpir cabelos.