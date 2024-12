Bairro da Penajóia, em Almada, está sem electricidade: “O Natal é um momento de luz e ficámos na escuridão”

O bairro ilegal da Penajóia, em Almada, ficou sem electricidade nos espaços exteriores e dentro das casas, alertou, em comunicado, o movimento Vida Justa. Uma representante da Associação de Moradores da Penajóia indicou ao PÚBLICO que o local está sem luz desde 18 de Dezembro e que receia o que possa a acontecer se o problema não se resolver. A empresa E-redes diz que não fez cortes de electricidade no bairro, em que moradores reconhecem que há puxadas de electricidade apesar de dizerem querer resolver a situação.

A representante da associação de moradores (que não quis ser identificada) está há mais de uma semana sem electricidade na sua casa. E não só ela: todo o bairro da Penajóia tem estado assim desde 18 de Dezembro. “O Natal é um momento de luz e ficámos na escuridão”, diz a moradora. Nos últimos dias, tem aquecido água no fogão a gás para conseguir fazer a sua higiene pessoal e lavar roupa. A conservação dos alimentos tem sido outro desafio, bem como o frio que se tem sentido.

“Várias centenas de famílias estão, neste momento, na completa escuridão e sem qualquer informação sobre a situação da electricidade”, refere-se na nota enviada à imprensa pelo Vida Justa. O movimento assinala que estamos no Inverno e que há “milhares de pessoas a viver no bairro”.

Moradores querem dialogar e resolver situação

Este bairro no concelho de Almada foi autoconstruído num terreno que pertence ao Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU), entidade pública promotora da política nacional de habitação. Este ano, o instituto chegou a notificar os moradores para limparem os terrenos e abandonarem as casas para proceder a demolições. Contudo, como noticiou o PÚBLICO, não havia qualquer plano de realojamento e tem continuado tudo praticamente igual.

Quanto à electricidade, numa reportagem do PÚBLICO publicada em Novembro, um dos moradores, Emanuel Pina, de 31 anos, reconhecia que no bairro há puxadas de electricidade, o que aumenta o risco de sobrecargas na rede. Também a representante da Associação de Moradores da Penajóia​ indica o mesmo, mas realça que os moradores querem resolver a situação e passar a pagar a electricidade.

Rita Silva, activista no movimento Vida Justa, indica que o bairro “cresceu enormemente no último ano” porque as pessoas estão sem acesso à habitação. Também conta que, nos últimos dois meses, têm existido “dificuldades” no fornecimento de energia e que têm decorrido conversações entre os moradores, o IHRU e a Câmara Municipal de Almada sobre a situação. A activista considera que o IHRU “tem procurado dialogar”, mas que a autarquia “não tem assumido responsabilidade dentro do bairro”.

Desde 18 de Dezembro, também de acordo com a activista, que o bairro não tem tido luz. “Está todo às escuras! É indigno as pessoas viverem assim no século XXI”, nota. Rita Silva diz que os moradores querem resolver a situação e estão disponíveis para colaborar, mas que “não têm tido feedback” das instituições. No comunicado, indica-se que a Associação de Moradores da Penajóia tem pedido ao IHRU e à Câmara de Almada para que se trate da situação do acesso à electricidade, mas que “tem vindo a piorar e nenhuma instituição actua”.

Questionada pelo PÚBLICO sobre o assunto, a autarquia almadense apenas disse: “A Câmara Municipal de Almada nada tem a referir sobre a matéria, já que o proprietário do terreno é o Estado. Qualquer questão deve ser remetida ao IHRU”. A Câmara de Almada tem vindo a responsabilizar o IHRU por não ter impedido a construção ilegal. O PÚBLICO contactou o IHRU, mas não obteve resposta até ao momento da publicação deste artigo.

Já a empresa E-redes, que faz a manutenção da rede de iluminação pública, negou ser responsável por algum corte de electricidade no bairro. “A E-redes não tem registo de comunicações de avarias em instalações de clientes, nem de anomalias que possam afectar a normal exploração da rede eléctrica no local”, referiu, numa resposta por e-mail enviada ao PÚBLICO. “Nesse sentido, não realizou qualquer acção dirigida ou programada por parte das suas equipas que pudesse ter causado a interrupção deliberada do fornecimento de energia.”

O receio de Rita Silva é que a noite da Passagem de Ano seja igual à do Natal, alertando que a falta de electricidade pode estimular certos comportamentos que podem aumentar o risco de incêndio. Esse é também o medo da representante da associação de moradores que falou com o PÚBLICO, que conta que têm sido feitas fogueiras e usadas velas. Também receia o que possa acontecer a pessoas mais vulneráveis no bairro, como os idosos doentes e recém-nascidos.