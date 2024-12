Em Taiwan, há uma avó de 90 anos a levantar pesos de 45 quilos e a provar que a idade é só um número

Cheng Chen começou a levantar pesos no ano passado, depois de ter sido diagnosticada com Parkinson, doença que afecta sobretudo a coordenação motora.

Quando Cheng Chen Chin-Mei, de 90 anos, ergueu uma barra de 35kg até à cintura, não era o esforço que estava patente no seu rosto, mas antes a satisfação. Com um sorriso de orelha a orelha, a taiwanesa poisou devagar o peso e acenou confiante para a multidão entusiasta durante uma competição em Taipé, no último fim-de-semana.

Cheng Chen, de 90 anos, começou a levantar pesos no ano passado, depois de ter sido diagnosticada com Parkinson, doença que afecta sobretudo a coordenação motora. É que, explicou, contou com o incentivo da neta para praticar um desporto que a tem ajudado a corrigir a postura e, ao mesmo tempo, a trabalhar a massa muscular.

“A avó teve um acidente de viação em 2020. Mas quando as pessoas idosas caem e depois descansam, os sintomas degenerativos começam a aparecer. Mais tarde, reparámos que a avó começou a tremer e descobrimos que se tratava da doença de Parkinson. Como se trata de uma doença irreversível, achámos que o exercício era uma boa forma de a ajudar.”

No último sábado, entre as mais de duas centenas de pessoas que assistiram à competição para pessoas com 70 ou mais anos, que reuniu 45 atletas, estavam três gerações da sua família. E não lhes faltou razões para se orgulharem: na competição de três rondas, Cheng Chen levantou até 45kg, recorrendo a uma barra hexagonal que, segundo se diz, garante maior estabilidade a quem levanta o peso.

“Quero dizer a todos os idosos que se juntem ao treino”, disse Cheng Chen à Reuters após a competição. “Não precisam de se esforçar muito, mas isto é para se manterem saudáveis.”

Cheng Chen não era a única nonagenário na competição; o participante mais velho apresentou-se com 92 anos.

Prevê-se que Taiwan se torne uma “sociedade supervelha” no próximo ano, com 20% ou mais dos seus 23 milhões de habitantes a apresentarem 65 anos ou mais, de acordo com dados do Conselho Nacional de Desenvolvimento.

O Governo criou centros de fitness em toda a ilha com equipamento adequado aos idosos, para os encorajar a treinar, de acordo com a Administração de Promoção da Saúde, que incentiva estilos de vida saudáveis.

“O levantamento com a barra hexagonal é um exercício fácil. É semelhante a um agachamento ou a sentar-se e levantar-se”, explicou Cheng Yu-shao, treinador principal da LKK Wellness, que organizou o evento, citado pela Reuters. O levantamento de pesos pode ajudar a evitar a perda de massa muscular e minimizar o risco de quedas, acrescentou durante uma sessão de treino com Cheng Chen.

“Quando levantamos pesos mais pesados, estimulamos os músculos de contracção rápida. Estes músculos responsáveis por contracções rápidas são os que frequentemente se deterioram ou atrofiam nas pessoas idosas. Através deste tipo de treino, podemos efectivamente ajudar a prevenir a perda muscular e reduzir o risco de quedas.”

Durante o treino, Cheng Chen observou que a musculação ajudou a resolver alguns dos seus problemas de saúde. “Os meus ombros tornaram-se mais leves após algum tempo de treino contínuo”, apontou.

Para Cheng Chen, a competição chegou ao fim com uma medalha e um certificado de participação. Mas, mesmo sem o pódio, a taiwanesa não esmoreceu, regozijando com os efusivos aplausos do público e comportando-se como o que é: uma superestrela.